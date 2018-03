MOP justifica caducidad del contrato de la terminal

Lee también

En noviembre de 2014, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) caducó el contrato de diseño final y construcción de la terminal de integración del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) a la empresa Control y Montajes Industriales de México (CYMIMEX) por incumplimiento al mismo, siendo la caducidad la penalidad máxima que se eligió en lugar de las multas por un monto de $153,500, como señala el informe del examen especial realizado por la Corte de Cuentas de la República (CCR) al préstamo para la ejecución del proyecto.A la empresa le dieron tres prórrogas para cumplir con el proyecto, pero no cumplió y quedó con un nivel de avance del 51 %. Los auditores comentan que las penalidades debieron aplicarse durante la ejecución del contrato.Cristóbal Cuéllar, jefe de despacho del MOP y gerente ad honorem del proyecto SITRAMSS, justifica en que no se puede sancionar dos veces por la misma causa, por lo que optaron por aplicar la caducidad. “Porque llegó un momento determinado que nosotros consideramos que esas faltas reiteradas eran de tal magnitud que lo mejor era finalizar el contrato, lo mejor era darle cabida a un nuevo proceso y contratar una nueva empresa. No es cierto que se deben de aplicar las dos cosas, es ilegal”, dijo.Agregó que de haber aplicado la multa y la caducidad, la empresa podría haber demandado a la administración pública y ganado. Con la caducidad del contrato, también tuvo como consecuencia el reclamo de garantía de la obra y la inhabilitación de la empresa para poder participar en procesos de contratación del Estado por cinco años.