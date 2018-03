MOP pide a diputados aprobar programa Caminos Rurales Progresivos

"Obviamente sí hay un bloqueo político", dice @gersonmop sobre falta de apoyo de ARENA por préstamo-donación de Cooperación Española — LPGSocial (@LPGSocial) March 21, 2017

El titular del Ministerio de Obras Públicas, Gerson Martínez, junto a representantes de Cooperación Española dio a conocer este día el proyecto de Caminos Rurales Progresivos, con el cual se espera beneficiar a 22 municipios al interior del país. Sin embargo, Martínez dijo que este programa ha estado dos años en espera de la ratificación de la Asamblea Legislativa, lo que pone en riesgo éste y futuros proyectos con la cooperación de España.Martínez explicó que El Salvador fue elegido como parte de un programa piloto de Cooperación Española para la construcción de 15 carreteras a través de la creación del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), el cual consiste en un préstamo de $30 millones y una donación de $5.3 millones.Con FONPRODE, explicó Martínez, se buscaría un beneficio para 22 municipios de El Salvador, con un plazo de 25 años y en un crédito que fue ofrecido “sin ninguna condicionalidad”. Con la donación de dicho proyecto, se esperaría terminar los 11.5 kilómetros faltantes en la construcción de un corredor binacional que conecte al municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana, con Ciudad Jérez, en Guatemala.En total, con este proyecto, se estarían echando a andar alrededor de 15 proyectos en varios municipios de San Miguel, Usulután, Santa Ana, Morazán, Chalatenango, Cabañas y La Paz.“Técnicamente, este proyecto es un desafío para el MOP”, explicó Martínez. Sin embargo, dejó en claro que éste programa ha estado “bloqueado desde hace dos años en la Asamblea Legislativa”. “El país pierde la oportunidad de reactivar las economías locales. Si no se aprueba ni se ratifica este crédito, el país queda mal ante la cooperación internacional”, agregó el funcionario, enfatizando que, en caso de no ratificarse, El Salvador deberá devolver alrededor de $1.8 millones que han sido donados para la ejecución del proyecto.“Obviamente hay un bloqueo político”, dijo Martínez, explicando que el partido ARENA no ha dado su aval para este programa. De igual forma, el funcionario declaró que se ha pedido una prórroga a Cooperación Española durante dos años, solicitando una tercera espera, la cual estipuló el inicio del proyecto para el 1 de abril, fecha límite que tendría la Asamblea Legislativa para ratificarlo.Por su parte, Ignacio Nicolau, coordinador de Cooperación Española, dijo que han tenido reuniones con varias fracciones políticas del país y que no ve razón por la cual no pueda ser ratificado. “El Salvador es un país prioritario para la cooperación española y fue elegido para aplicar un instrumento nuevo de préstamo con condiciones financieras accesibles”, explicó.