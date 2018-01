MOP sin financiamiento para más megaproyectos viales

Un tramo de 5 kilómetros es lo que hace falta construir para conectar la autopista Norte, en San Salvador, con la carretera Panamericana Este-Oeste, en Soyapango, y contar con un corredor alterno para el ingreso desde oriente hacia la capital, pero el Ministerio de Obras Públicas (MOP) no cuenta con el financiamiento para ejecutarlo.

“Pero nosotros ya hemos adelantado estudios y hemos analizado, inclusive, la situación de derechos de vía, y tenemos incluso dos opciones, dos trazos ya analizados para enlazarla con la carretera de oro (autopista Este-Oeste) a la altura más o menos de la Universidad Don Bosco”, dijo Eliud Ayala, titular del ramo.

“Lo que la gente no se ha dado cuenta es que con el (desnivel) Navarra vamos a cumplir una promesa importante, es el corredor libre de semáforos que atraviesa el AMSS”.

Eliud Ayala, ministro de Obras Públicas

Este proyecto implica apertura de tramo, las ampliaciones y la construcción de pasos a desnivel, pues el corredor continuaría por el bulevar Los Héroes, donde se pretende eliminar algunos semáforos para tener fluidez hasta el paso a desnivel Bienvenido a Casa. “Ya lo hemos presentado a diferentes instancias, empezando a hacer gestión para que el país pueda tener una alternativa ahí”, sostuvo el funcionario.

Sin embargo, aunque dijo que los organismos financieros expresaron que están de acuerdo, estos se mantienen reservados en vista de que los últimos financiamientos para obras del MOP no fueron aprobados en la Asamblea Legislativa, como el caso del préstamo del Reino de España para caminos rurales.

“Están interesados, pero han dicho que esperan la nueva Asamblea Legislativa para poder seguir con los esquemas de financiamiento”, manifestó Ayala.

Sin semáforos

Con la construcción del paso deprimido por el sector del rancho Navarra se tendría el primer corredor sin semáforos que atravesaría una parte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

“Viene de Santa Ana, va a subir por Los Chorros, va a tomar la Monseñor Romero, llega a Los Próceres, no hay semáforos; llega al Hermano Lejano (sic), no hay semáforos, pasó por debajo de Navarra. No tiene ningún semáforo”, explicó Ayala.

No obstante, aún falta hacer otras intervenciones en el paso a desnivel Bienvenido a Casa y en el Árbol de la Paz, los cuales tampoco tienen financiamiento.

En el caso de la avenida Masferrer norte falta intervenir el redondel Artiga, conocido como Luceiro, donde se genera congestión vehicular. “Gente que no sabe a veces cuando ve el paso de Masferrer y Naciones Unidas es importante decirles que con estos dos no estamos resolviendo, es la primera etapa para el corredor longitudinal norte-sur-occidente de San Salvador”, alegó Ayala.

Después del Luceiro, el plan es ampliar la intersección de la prolongación de la avenida Masferrer con la 75.ª avenida norte, hacer un paso a desnivel donde está el semáforo de la calle al volcán y en la salida de La Gloria. “Apostábamos que mientras estuviéramos haciendo Navarra ya estuviéramos trabajando en la ampliación de este corredor; pero el financiamiento, especialmente de la no aprobación de un esquema de financiamiento a través de la Asamblea, ha detenido muchas de las inversiones”, justificó.



nuevos pasos a desnivel en idea conceptual de Los Héroes a Soyapango.