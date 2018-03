MOP teme tener que devolver donación

Lee también

Devolver los recursos de una donación que se ejecuta en dos proyectos viales sería una de las consecuencias que tendría el país si la Asamblea Legislativa no ratifica el crédito de $30 millones del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) otorgado por el Reino de España, informaron ayer el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el coordinador general de la Cooperación Española en El Salvador, Ignacio Nicolau.Los fondos se destinarían para el Programa de Caminos Rurales Progresivos y Mejoramiento de Caminos a Nivel Nacional, que consiste en la construcción de 15 caminos que beneficiarían a 22 municipios. La Cooperación Española designó al país como beneficiario de un nuevo instrumento de préstamo, que tiene una donación de $5.3 millones.Con la donación se ejecutan los proyectos carretera Victoria-Santa Marta, en Cabañas, y el de caserío Tejera-Paso El Mono, en Arambala, Morazán, que ambos suman $1,813,206. Al no ratificar el préstamo, se quedaría congelado un monto de $801,000.“Es una parte la que se va a tener que reintegrar, es una parte de alrededor de $800,000. Conseguimos, hicimos una serie de gestiones para no tener que devolver todo el monto de la donación, pero sí una parte se va a tener que devolver. Pero para mí, la peor consecuencia de la no aprobación del préstamo es que este instrumento de préstamo en tan buenas condiciones no podría tener continuidad en el futuro”, expresó Nicolau.El titular del MOP dijo que el préstamo lleva “bloqueado dos años” en la Asamblea Legislativa, por lo que se pidió prórrogas al Reino de España y la tercera tiene la condición de que los trámites para ejecución inicien el 1.º de abril de 2017, lo que significa que los diputados tienen las sesiones plenarias que quedan de marzo para poder ratificarlo.“Si no hay objeciones de orden técnico, objeciones de orden financiero o de transparencia, de ningún tipo, esto pareciera ser la sinrazón. Obviamente sí hay un bloqueo político”, manifestó Martínez.No obstante, dijo mantenerse optimista de que el crédito sea ratificado por los legisladores. El préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años, un período de desembolso de cuatro años, una tasa de interés fija anual de 3 %, y un requisito es que la mano de obra sea local.