MOPT dice mantendrá diálogo con empresarios de transporte

Dos personas por asiento en microbuses y autobuses del transporte público. Punto a favor de los empresarios quienes aseguran que no se sostienen los costos con una persona por butaca. Y las negociaciones seguirán, así lo sostuvo el ministro de Obras Públicas y Transporte, Edgar Romero Rodríguez, ayer, cuando anunciaron algunas medidas de protocolo para la operación de buses y microbuses que debería de iniciar el 24 de agosto.

La polémica entre las gremiales de transporte y el Ejecutivo por operar o no operar en la fecha de apertura por la pandemia de covid-19, pasa por liberar la tarifa o una compensación mayor a la establecida en el decreto vencido ($400 para buses y $200 para microbuses), aunque los empresarios han dejado ver su intención de que el subsidio se entregue directamente al usuario y ellos aumenten el pasaje.

El ministro ya fue enfático en decir que no hay aumento ni en la tarifa ni en la compensación; no obstante, matizó que seguirán las negociaciones en caso de que los transportistas mantengan su decisión de no operar porque las condiciones económicas no son favorables. Sin compensación, con la misma tarifa, con varios meses sin operar, con la compra de insumos adicionales para el protocolo de bioseguridad, las quejas no han dejado de sonar.

"Nosotros vamos a seguir en contacto y diálogo con los empresarios del transporte colectivo, lo principal es dialogar, es la única forma en que nosotros vamos a salir adelante", respondió Rodríguez cuando se le preguntó si el Gobierno tiene la capacidad de tomar el transporte público para operarlo en caso de que no operen.

La urgencia de ley

El funcionario aludió de nuevo a los diputados de los que dijo espera "hagan su trabajo" y prorrogar la ley de compensación antes de que inicie la operación.

"Siempre lo dejan a última hora y esta vez no es la excepción, entonces esperamos que esta vez hagan su trabajo, no puede ser que sean ellos los que tienen que ver todo el tema de la ley y sean los que menos hacen", dijo el ministro.

Rodríguez dijo que entre gestores de tránsito, promotores de salud, la policía de tránsito y otro personal de apoyo alcanzarán las 1,700 personas que estarán en el dispositivo de control de las medidas de bioseguridad en el transporte público de pasajeros, un presupuesto que se ejecutará con fondos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Además de los dos pasajeros por asiento, no se podrá comer en las unidades de transporte, se deberá usar mascarilla, alcohol gel, distanciamiento físico en las paradas de buses, la limpieza de los automóviles.

También se advirtió que no se permitirá que vendedores ambulantes aborden las unidades para comercializar productos, pues eso provoca un contacto directo entre las personas.

Algunos transportistas -consultados ayer- aseguraron que siguen en disposición de dialogar, pero que si no hay acuerdos efectivos mantienen su posición de no circular el lunes 24 de agosto.

"No estamos para agotarnos con esta situación. El gobierno conoce muy bien la situación y sabe que algunos compañeros que solo tienen una o dos unidades están en calidad de microempresas y necesitan de todo el apoyo", explicó un transportista que omitió su nombre.