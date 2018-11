MPSD respalda candidatura de Hugo Martínez

El Movimiento Político Social Demócrata (MPSD) anunció ayer su respaldo al candidato del FMLN, Hugo Martínez. Esta es la cuarta ocasión, desde 2004, que este movimiento firma una alianza con el partido de izquierda.

A finales de 2003, Jorge Meléndez, secretario general del Movimiento Social Demócrata, pactó una alianza con Schafik Hándal, candidato con el que el FMLN disputó la silla presidencial en 2004. Cuatro años después, lo hizo con el entonces candidato Mauricio Funes; y en 2013 rubricó un acuerdo con Salvador Sánchez Cerén, actual presidente de la república.

"En esto no hay condiciones, no hemos pedido plazas o favores, concretamos esta alianza porque estamos preocupados por la situación del país, sobre todo en el aspecto social y económico. Lo hacemos porque coincidimos con los principios y valores de la justicia social combinada con la democracia", dijo Meléndez en 2013, cuando firmó con Sánchez Cerén.

El dirigente del PSD ha coordinado el Sistema de Protección Civil durante los gobiernos del FMLN. En la actualidad es secretario de Vulnerabilidad.

En el documento, que las partes firmaron ayer como parte de la alianza en un hotel del Gran Salvador, se acordó "impulsar la campaña electoral y establecer compromiso de participación en la conducción del gobierno central", según se leyó durante el evento.

"Estamos con la renovación, con el candidato que eligieron las bases. Estamos del lado de las izquierdas democráticas y modernas. Hacemos un llamado a avanzar y mejorar la transformación del país, hacia la profundización de la democracia con justicia social", expresó Jorge Meléndez, para quien el principal problema del país es la "indignante desigualdad social".

En su discurso a las bases del MPSD, el candidato del FMLN, Hugo Martínez, aseveró que aunque ha habido avances en lo social, "la lucha por la justicia no ha terminado... Les ofrezco determinación, yo soy un hombre que puedo ser muy sereno, pero eso no me quita que puedo ser muy firme la hora de tomar las decisiones".