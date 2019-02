MS-13 mató a dos pandilleros ligados a masacre de la familia Pimentel: Policía

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, reveló ayer que tienen información de la muerte de dos pandilleros que habrían participado en la masacre de la familia Pimentel, en enero pasado.

Cotto fue cuestionado sobre avances en la investigación relacionada con el asesinato de cinco familiares de Omar Pimentel, que desaparecieron el 16 de enero y fueron encontrados muertos y enterrados en una fosa común el 7 de febrero. El titular de la PNC dijo que puede dar pocos indicios, pero habló de la muerte de dos sospechosos del caso.

"Ha habido avances y algunos no los podemos compartir. Lo único que sí puedo compartir en este momento es que dentro de los sujetos identificados como posibles hechores, entre los que no han sido detenidos todavía, hay dos que presumiblemente han sido asesinados, precisamente para que no saliera a la luz más información sobre este hecho", declaró.

El líder de la fuerza policial agregó que ambos sospechosos habrían sido asesinados por sus mismos compañeros de la pandilla de la zona, la MS-13, para callarlos antes de que se resolviera el caso.

"Eso es de acuerdo con lo que sabemos, lo tenemos que confirmar. No descartamos ninguna línea de investigación. Tenemos dos o tres (hipótesis) que no vamos a compartir hasta que una de ellas no se consolide", declaró.

Pese al nuevo aporte a la investigación, Cotto dijo que aún no tiene claro el verdadero motivo de la muerte de los cinco miembros de la familia Pimentel, aunque todo parece indicar que no fue un hecho aislado, sino planificado.

"Habría que ver si fue un hecho planificado, pero es algo que no podemos determinar aún con claridad. Esperamos que en breve podamos compartir más información públicamente", dijo.

El 14 de febrero, en una entrevista televisiva, Cotto dijo que pronto resolverían el caso, pero ya pasaron siete días y no hay una línea clara sobre lo que sucedió ni tampoco un acusado formal como autor material del múltiple crimen.

Las cinco personas que fueron asesinadas están relacionadas con Omar Pimentel, preparador físico del Sonsonate Fútbol Club, equipo de la primera división del fútbol salvadoreño, y son: Rosa Iveth Colindres de Pimentel, su esposa; Marco Antonio Pimentel Colindres, su hijo de 12 años; Silvia Jaco de Colindres, su suegra; Carlos Ernesto Joaquín Colindres, su cuñado; y Tania Monterrosa, novia de Carlos Ernesto.

Los únicos capturados

Dos días después de la desaparición de los cinco miembros de la familia Pimentel, la PNC reportó seis capturas de sospechosos de participar en el hecho.

Entre los capturados están Rónald Isaías Valencia Aguilar, de 21 años; William Faradi Martínez Ramos, de 32; Carlos Eduardo Cerna López, de 18; y Yeny Isaura Mendoza, de 27; todos ellos identificados como pandilleros de la zona donde desaparecieron los Pimentel.

También fueron arrestados Felipe Lúe Flores y Bessy Segura Cardona, ambos de 56 años, encargados de cuidar el casco de la finca Los Trozos, en el cantón Los Arenales, del municipio de Nahuizalco, lugar donde el 16 de enero fue encontrado el carro donde viajaban las cinco personas. Solo estos dos últimos han sido acusados formalmente.