MS-13 obligaba a mujeres a casarse para cobrar seguro

Isabel del Carmen Méndez Dueñas, Karla Jennifer Flores Acosta y María Cristina Flores de Cruz, acusadas de integrar una estructura de la Mara Salvatrucha (MS-13) denominada “Viudas de negro”, fueron enviadas ayer a prisión preventiva. Las acusan de obligar a mujeres a casarse con hombres que posteriormente eran asesinados para cobrar los seguros de vida. La decisión de que el caso avance a la fase de instrucción fue tomada por el Juzgado Primero de Paz de San Marcos, que es el municipio donde la estructura tenía su base de operaciones, según explicó la Fiscalía General de la República (FGR).Méndez Dueñas es acusada de los delitos de trata de personas agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, estafa agravada y agrupaciones ilícitas; mientras que Flores Acosta y Flores de Cruz también son acusadas por los mismos, pero en grado de complicidad.“Sobre el delito de estafa agravada, estamos hablando de un poco más de $62,800 que esta estructura movió en un banco, producto de los engaños y de la forma en que operaba. Podría ser un monto mayor, aún estamos investigando porque el caso es muy complejo. Ese dinero era ocupado para comprar vehículos e inmuebles, al menos eso es lo que ha revelado la investigación”, dijo la fiscal del caso.Además de las tres imputadas, según la fiscalía, están prófugas otras cinco personas más. Entre ellas la cabecilla de la estructura, identificada como Esmeralda Aravel Flores Acosta, su colaboradora Magdalena Patricia Lucha viuda de Cabrera y los que supuestamente se encargaron de cometer los homicidios: Wílber Javier Cáceres Benítez, Franklin Bladimir López Flores y Roberto Omar Álvarez Leiva.El caso inició después de que una de las víctimas, bajo el régimen de protección e identificada con la clave “Mónica”, escapó de una casa en San Marcos, donde la estructura la tenía en cautiverio bajo golpizas y amenazas.Tras su escape, denunció en la Fiscalía que Esmeralda Aravel Flores Acosta le había ofrecido un empleo de trabajadora doméstica en su casa por $250 mensuales, pero que todo era un engaño. Cuando Mónica se presentó a trabajar, Acosta le explicó que iba a asesinarla si no obedecía todas sus órdenes. La primera de las órdenes fue subirse a un vehículo para ir a la Alcaldía de Santa Ana, donde tenía que casarse con un hombre que ella no conocía y que ya la estaba esperando.Después de firmar los papeles de la boda civil, Mónica fue trasladada nuevamente a la casa de Acosta, donde permaneció cautiva por seis meses. En ese tiempo, Mónica fue obligada dos veces a visitar a la familia de Reyes y aparentar que eran una pareja feliz. Para realizar esas visitas siempre estuvo custodiada por miembros de la estructura.También fue obligada a que, junto con Reyes, visitara a su familia para anunciarles que se había casado y que ya tenía planes de irse del país hacia Estados Unidos. Días después de esas visitas, según el testimonio, Reyes fue asesinado en Santa Ana por miembros de la estructura. Inmediatamente después del homicidio, Acosta obligó a Mónica a que fuera a la Fiscalía a denunciar el asesinato y a que le entregara una constancia de que iba a iniciar una investigación.Con ese documento, Mónica fue obligada a ir a un banco para cobrar el seguro de vida y otros beneficios económicos que Reyes había adquirido meses antes de casarse. Todo el monto de dinero, que asciende a $15,000, lo entregó a la estructura.“El caso de Mónica ocurrió en 2016, pero, según relató ella y otra víctima de clave ‘Mateo’, hay otro hombre asesinado y otra mujer que también fue obligada a hacer lo mismo en los años 2013 y 2014. También hay otro hombre que iba a ser asesinado por la misma estructura, pero que con las investigaciones de la fiscalía fue alertado”, dijo la fiscal del caso.De acuerdo con la representante de la FGR, los hombres víctimas de la estructura fueron engañados por Acosta para que se casaran con las mujeres a cambio de obtener visa para viajar a Estados Unidos.“A los hombres les decían que para obtener los papeles para irse a Estados Unidos tenían que casarse con mujeres ciudadanas, y que les iban a ayudar atrayendo a ciudadanas para que se casaran con ellos. Los hombres aceptaban (pagando diferentes cantidades de dinero) para que la estructura les llevara a las mujeres”, detalló la fiscal del caso.La estructura también engañaba a los hombres para que fueran a los bancos a adquirir seguros de vida y otros beneficios económicos, bajo el argumento de que en la embajada de Estados Unidos era un requisito tener seguro de vida para obtener una visa y comenzar un proceso de residencia y ciudadanía.Cuando los hombres presentaban toda la documentación y constancia de que habían adquirido los seguros de vida a favor de sus nuevas esposas, la estructura se quedaba con los papeles y organizaba los homicidios para cobrarlos.De acuerdo con la fiscalía, esta es la primera estructura descubierta de la pandilla MS-13 que se dedicaba a este tipo de delitos para lucrarse económicamente a través de la estafa y de la trata de personas.“Esta es la primera estructura con estas características, no hemos visto más conexiones, pero eso no quiere decir que no haya más. En la medida en que este caso se conozca y avance en la fase de instrucción, esperamos que la gente denuncie”, dijo la fiscal.