MTP pide cumplimiento de deudas con la institución policial

Representantes del Movimiento de Trabajadores de la Policía (PNC) expusieron recientemente algunos de los factores en los que la corporación les ha incumplido a los agentes policiales. Destacaron que es una situación que se ha venido dando con los Gobiernos anteriores y se está repitiendo nuevamente.

“Nosotros tenemos grandes déficits. En primer lugar, a dos años y medio del Gobierno en turno, todavía el policía sigue comprando las municiones de su bolsa. Sigue recibiendo el uniforme de manera irregular, algunos tienen tres años que no les dan uniformes ni botas nuevas”, expuso Marvin Reyes como representante del MTP.

Para Reyes, se trata de un problema administrativo que se está dando dentro de la institución. Asegura que hay un “descontrol” al punto que los mismos policías deben comprar los repuestos para las patrullas policiales, los filtros para el cambio de aceite, entre otros elementos.

Otro de los aspectos a los que los policías no han podido tener acceso es al establecimiento de una mesa de diálogo que les permita “negociar” las afectaciones que conlleva el personal, a través del MTP, con las jefaturas.

“Los huérfanos tienen hambre, las viudas tienen hambre, no viven de medallas ni de discursos bonitos. La realidad de ellos solo se quedó en un discurso del presidente, en una entrega de medallas y eso fue todo”, delata Reyes. A la vez hace hincapié en que las compañeras de vida de policías fallecidos, así como sus hijos, no reciben el apoyo que deberían, pues no han creado programas con los que se vean beneficiados.

Un agente policial que pidió anonimato por temor a represalias por parte de las jefaturas denunció que hay delegaciones con deudas de alquiler de más de seis meses y existen siempre amenazas de desalojo si no pagan las deudas.“Los alquileres siempre van atrasados. Con el servicio de luz y agua siempre hay amenazas de cortes. En la subdelegación del Centro Histórico siempre tienen recibos pendientes y de cantidades altísimos", dijo el agente.

Otro de los aspecto que señala el MTP es el escalafón administrativo de la carrera policial y aseguran que no ha sido abordado. “Es una propuesta que se firmó junto con el presidente y, hasta el momento, nada les han dado, están en deuda con ellos. Asimismo, los ascensos tienen una gran deuda, ya que en este año tendrían que ascender los cabos a sargentos y absolutamente nada”.

Finalmente, Reyes señala que hay una “utilización política” de la PNC actual. “Este director de la Policía es el más caro de la historia, el más inoperante y es el más servil que ha tenido la Policía en 29 años”, apuntó.