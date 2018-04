"Machos feminicidas ¡No más!": Protesta en monumento a la Constitución contra violencia a mujeres

Periodistas y comunicadoras acudieron esta mañana a una concentración convocada en el monumento a la Constitución, en el bulevar Constitución de San Salvador, para protestar contra el aumento de los feminicidios y otras manifestaciones de violencia hacia la mujer en El Salvador.

Periodistas y comunicadoras acudieron esta mañana a una concentración convocada en el monumento a la Constitución contra el aumento de los feminicidios y otras manifestaciones de violencia hacia la mujer en El Salvador. Foto LPG/Carlos Hernández

En la protesta participaron también niñas y mujeres de colectivos feministas. La mayoría vestía de negro, en señal de luto por las mujeres asesinadas a manos de hombres que creyeron que las vidas de sus víctimas les pertenecían y podían disponer de ellas.

"Mientras no se conozca la verdad de los hechos, no existe justicia", "ni perdón ni olvido contra el feminicidio", "no es un crimen pasional, es un crimen de odio", "justicia para todas", se leía en algunas de las pancartas que llevaron las mujeres para denunciar la violencia a la que este sector enfrenta a diario.

Muchas mujeres son violentadas en su hogar por sus parejas y en la calle sufren desde acoso sexual hasta agresiones y violaciones sexuales. A esto se suma la discriminación de género en otros entornos, entre otros tipos de violencia.

Foto LPG/Carlos Hernández

Denunciar salva la vida de las mujeres", decían otras pancartas, y otras invitaban a llamar al 911 o al 121 para reportar casos de violencia. "Ni una más, ni una menos, vivas nos queremos", se leía también.

"Esperamos que también la sociedad en general pueda sumarse a este rechazo que como mujeres periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información estamos expresando esta mañana contra la violencia a las mujeres, y específicamente contra los feminicidios que en los últimos meses han incrementado", dijo una de las que participó en la protesta.

La problemática de feminicidios tomó realce en la opinión pública durante estos días luego que se conociera el caso del asesinato de la periodista de Grupo LPG, Karla Turcios, a manos de su pareja Mario Huezo, como señalan las investigaciones de la Fiscalía.

Foto LPG/Carlos Hernández

En la manifestación se recordó los asesinatos de la doctora Rosa Bonilla, a manos de su pareja, en Santa Ana; de Lilian Méndez, la joven embarazada que fue asesinada por medio de asfixia y abandonada en la carretera a Comalapa, y de Graciela Ramírez, asesinada a pocos días de casarse.

La indignación por las mujeres víctimas de feminicidio aumentó esta semana cuando se supo de otros dos casos seguidos. En uno, un hombre degolló a su pareja porque lo denunció por maltrato y en otro el hombre asfixió con la almohada a su esposa y dejó abandonado el cadáver en la vivienda. Ambos feminicidios ocurrieron en Santa Ana.

Además, desde diciembre se reclama justicia para la agente policial Carla Ayala, quien se encuentra desaparecida y las autoridades no logran esclarecer lo ocurrido.