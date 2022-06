Madre busca a hijo que está desaparecido desde 2019

Julio Alfredo Hernández Portillo, de 23 años, desapareció el 17 de diciembre de 2019, luego de salir de trabajar de un supermercado de Soyapango. Desde entonces, la Fiscalía General de la República (FGR) no le ha brindado ningún avance del caso.

Su madre, Carolina, comenta que se enteró hasta un día después de su desaparición, pues él iba a quedarse donde la novia y llegaba otro día temprano. "Yo le hablé a mi mamá ese día y me comentó que no había llegado. Le volví a marcar alrededor de las 11:30 y seguía la misma situación. A eso de las 7:30 de la noche mi mamá me dijo nuevamente que tampoco había llegado".

Detalla que en el súper le dijeron que no se había presentado a trabajar ese día. Había marcado como hora de salida a las 8:45 de la noche de ese 17 de diciembre. La novia tampoco lo había visto, asegura la madre de Julio.

Carolina comenzó a llamar a hospitales y al ver que no le daban referencia salió a buscarlo a delegaciones y centros de salud, pero tampoco obtuvo información. Dice que la fiscal del caso dejó de responderle las llamadas. Cuando se decidió a hacer la denuncia en redes sociales comenzó a recibir mensajes donde la extorsionaban: "Me exigían $3,000 diciéndome que ellos tenían a mi hijo".

Ese mismo día por la tarde Carolina fue citada a una reunión con Fiscalía y la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO). Desde entonces ya no mantuvo contacto con las autoridades porque, asegura, no la atendieron. "Yo no he vuelto a tener datos de él de parte de las autoridades", lamentó la madre de Julio.