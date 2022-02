Madre busca a su hija desde hace tres años

Claudia García es una angustiada madre que desde hace más de tres años busca a su hija Melisa Jasmin Morán. Claudia tiene 39 años, pero dice que las preocupaciones la hacen parecer de más edad, pues desde el día que su hija desapareció su vida cambió radicalmente, y su salud física y estabilidad emocional se han deteriorado.

Melisa tenía 17 años cuando desapareció, el 20 de junio de 2018, se dirigía hacia la ciudad Ahuachapán desde el municipio de El Refugio, de donde madre e hija son originarias. Según Claudia, lo único que supo de su hija es que fue vista por última vez en Atiquizaya, cuando ya iba de regreso para su casa, a la que nunca llegó.

La madre recordó que su hija salió para verse con el novio que tenía, y que cuando desapareció él fue la primera persona que la Policía detuvo para interrogarlo; sin embargo, el joven quedó en libertad tras supuestamente comprobar que no sabía el paradero de la joven. Después de eso ya no supieron más, añadió.

"Es una angustia bastante grande, es como un puñal que llevo en el corazón día y noche. Día tras día me levanto pensando ‘otro día más, tal vez hoy tengo noticias de ella’, a veces que yo la veo, pero solo son visiones. Yo me preguntó ¿qué será de mi hija, qué pasó con ella?, es una angustia constante, solo le pido a Dios que ella aparezca", expresó con pesar.

Melisa estudió hasta sexto grado en San Salvador, y posteriormente la familia se mudó al municipio El Refugio, donde comenzó a tomar clases en cursos de corte y confección.

Durante los últimos años, Claudia se ha dedicado a buscar a su hija por sus propios medios, ya que según afirmó ha recibido poca ayuda de parte de las autoridades policiales. Incluso ha expuesto su seguridad yendo a lugares considerados de alta peligrosidad en busca de noticias de su querida hija.

"Con mi otra hija unos muchachos (pandilleros) casi nos matan por andar buscándola, salimos vivas, pero mi hija llena de temor decidió irse del país, antes que algo malo le pasara también", expuso desconsolada.

Explicó que, "durante los últimos meses he pausado un poco la búsqueda por mi condición de salud. A veces voy a Atiquizaya, a Chalchuapa, Ahuachapán y siempre ando pendiente por si la veo".

Su único objetivo es volver con vida a su hija y no le importa el sacrificio. "Ya he parado a jovencitas así como mi hija 1(parecidas), para verles su rostro, pero no la encuentro para nada", narró Claudia.

Cuando se conoció el caso del expolicía Hugo Osorio y los cuerpos hallados enterrados en su casa en Chalchuapa, Santa Ana, afirmó que se acercó a la delegación policial del lugar en busca de información de Melisa, ya que El Refugio limita con Chalchuapa; sin embargo, los policías que la atendieron solo le pidieron datos y fotografías de su hija, pero nunca se volvieron a comunicar con ella.

"Fui a la delegación de Chalchuapa, dejé mi número de teléfono y el número del papá de Melisa, pero nunca nos llamaron. Yo quería ir al callejón Estévez, de la colonia Las Flores, donde estaban los cadáveres) hallados en la casa de Osorio) pero los policías me dijeron que no debía ir ahí, que ante cualquier noticia ellos me iban a buscar porque les dejé mi dirección, pero nunca tuvimos noticias", enfatizó.

En la casa del expolicía Hugo Osorio las autoridades encontraron al menos 30 cuerpos enterrados en una de las fosas que había en el lugar, según la Fiscalía General de la República (FGR).

Claudia pidió mayor atención a las autoridades de seguridad en los casos de desaparecidos, ya que aseguró que así como ella está sufriendo por la ausencia de su hija, y la incertidumbre de saber si está con vida o no, así hay muchas madres con dolor en el país.

Asegura que sufre y que lamenta que tanto la Fiscalía como la Policía no aceleren la búsqueda de su hija.

"A las autoridades les pido que nos ayuden, no solo a mi, sino a todas las madres que estamos pasando por este dolor. Me duele decirlo pero queremos encontrarlas ya sea muertas o vivas, para saber de ellos. Habemos muchas madres que estamos pasando por esto aquí en El Salvador y las autoridades como no son sus familiares, no toman importancia", pidió la angustiada mujer.

En El Salvador, durante el 2021, se registraron 1,828 casos de personas desaparecidas según las cifras finales de la Policía Nacional Civil (PNC). De esas, 638 quedaron activadas al cierre del año, lo que indica que cuatro de cada diez familias que buscó a su desaparecido no obtuvo una respuesta a su situación.

Claudia dijo que si alguna persona tiene información sobre su hija puede llamar al teléfono 7502-1606 o escribir al WhatsApp 7797-3728