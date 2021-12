Madre de Karen Guerrero: “Quise elevar globos por mi hija”

Varios globos color blanco sobrevolaron Santa Tecla la tarde del sábado, luego que familiares y amigos los lanzaran al cielo como una "muestra de cariño" hacia Karen Guerrero, desaparecida junto a su hermano desde septiembre, en ese municipio. La joven cumplió 19 años recientemente. En este sentido, la madre recordó cómo su hija celebraba su propio natalicio y entre lágrimas dijo que sus hijos le dieron muchas alegrías.

"Este día mi hija hubiese salido con sus amigos a comer algo, a ella le gustaba eso. Por eso en este acto simbólico quise elevar globos por mi hija, por su cumpleaños, por mi hijo y por todos los desaparecidos que están, que no podemos dejarlos olvidados y que les arrebataron su vida injustamente", expresó Iveth Toledo, quien aprovechó la actividad para recalcar -nuevamente- que no descansará hasta encontrar a sus dos hijos.

"Desde que mis hijos desaparecieron he buscado mucho, he buscado por todas partes, en los primeros días lo hice en las calles; de ahí, en los hospitales, en las cárceles; de ahí, a medida que iba pasando el tiempo, lo hice en los cementerios clandestinos (…) No me detendré y los encontraré de cualquier forma, solo quiero sinceridad", agregó.

Además de las fotos de los hermanos Guerrero, estaba una pancarta con los rostros de otros jóvenes desaparecidos por las pandillas, a quienes les dieron palabras de aliento y les instaron a los familiares, a no desistir en la búsqueda.

"El Estado ha construido una negación con lo que pasó con Karen, y lo que le pasa a muchas personas en este país, niega lo que está viviendo la mamá de Karen. Por eso, lo que está pasando su familia no lo vamos a callar, ni por los hermanos Guerrero, ni por todas las personas desaparecidas", mencionó otra persona que asistió al evento.

Ante una respuesta no favorable de las autoridades policiales y fiscales, durante los casi tres meses que llevan desaparecidos Karen y Eduardo, la madre continúa la búsqueda.

"No soy la única, hay muchas madres detrás de mí, pero, a veces, el miedo gana y se quedan ahí; no se cansen de buscar hasta encontrarlos", expresó la acongojada madre.

A Iveth la acompañó un grupo de personas en la Plaza La Amistad, ubicada en Santa Tecla, al lugar también llegaron otras madres de personas desaparecidas.

