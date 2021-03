Madre de Victoria Salazar, asesinada en México: "Se supone que las autoridades están para proteger a las personas"

Esta mañana Rosibel Arriaza, madre de Victoria Salazar, que se encontraba viviendo en México con visa humanitaria y que fue asesinada por miembros de la policía de Tulum, en Quintana Roo, estado del caribe de ese país, se reunió junto a sus otros hijos con personal de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores para hablar sobre la repatriación del cuerpo de su hija.

Rosibel Arriaza, madre de Victoria Salazar, explica la situación que se vive actualmente tras la muerte de su hija en México y las gestiones que empezaron a realizar hoy en Cancillería:

@prensagrafica pic.twitter.com/OpTxZM5A9L — LPGJudicial (@LPGJudicial) March 29, 2021

Rosibel pidió que los responsables paguen por el asesinato de su hija. "A ella ya la tenían sometida, no había necesidad de hacerle eso a mi hija. Yo estaría más que satisfecha que esos señores pagaran porque es injusto", denunció.

La mamá dijo que vio un reporte donde dice que a su hija le quebraron el cuello y varias costillas. Además, confirmó que el cadáver de su hija sí era el de las fotos que mandaron desde México. Sin embargo, ella no pudo hacerlo, lo hicieron los hermanos de la víctima.

Al respecto, esta mañana, el fiscal general del Estado de Quinta Roo, Óscar Montes de Oca, confirmó la causa de la muerte. “Se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral, producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra la que provocó la pérdida de la vida la víctima. Las lesiones referidas (...) son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención”.

pic.twitter.com/cm50c7ydkf — LPGJudicial (@LPGJudicial) March 29, 2021

Además, dijo que hablaron con migración para poder viajar a México. "Para mí ha sido muy gratificante que todo el aparataje del estado nos está ayudando en esta situación tan dolorosa que estamos atravesando como familia. No es justo, mi hija deja en la orfandad a dos niñas que las tenía en México. Ahorita estamos en ese dilema, ahorita hemos llenado un formulario para ver si nos ayudan a llegar al lugar a consolar a las niñas porque son menores de edad. Una de 15 y una de 16", aclaró.

La mamá de Victoria Salazar Arriaza dijo que su hija no merecía eso y que las autoridades debían proteger y no someter a su hija. "Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Hubiera querido estar allí como madre pero uno no puede estar en todo los lugares. Ella se fue para allá, pero no merecía esa muerte, se supone que las autoridades están para proteger con todas sus técnicas para tratar de someter a alguien pero eso fue un abuso de autoridad" , denunció.

La madre dijo que a pesar que migración ya está en vacaciones le dieron apertura para hacer los procesos.También dijo que ve el proceso será rápido y que la apoyará para ir a México donde sus nietas porque no habían más familiares con Victoria Salazar.

Agregó que su hija se fue para México porque no encontraba trabajo y por eso se fue para darle un mejor futuro a sus hijas para sacarlas adelante. Dijo que Victoria hacía limpieza en hoteles en Tulum ya que es un lugar turístico.