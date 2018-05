Madre de policía murió arrollada por un autobús

María Victoria López, de 65 años de edad, falleció ayer luego de ser arrollada por un autobús de la ruta 116, que viaja de San Vicente hacia San Salvador. El hecho ocurrió ayer a las 9:30 de la mañana en el kilómetro 49 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción del municipio de Santo Domingo, en San Vicente.

La víctima era madre de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) destacado en la Policía Rural vicentina, quien se encontraba de turno y, tras el percance, llegó al lugar junto a otros parientes a realizar el reconocimiento del cadáver de su madre.

De acuerdo con la PNC, testigos narraron que la señora se preparaba para cruzar la calle cuando el conductor del autobús retrocedió y la golpeó con la parte trasera debido a que no se percató de que ella se encontraba ahí.

“Todo apunta a que se debió a una maniobra incorrecta que hizo el motorista del bus al retroceder. La señora estaba atrás y él no se fijó. Retrocedió y ella quedó debajo del bus”, manifestó Fredman Castaneda, vocero de la PNC de San Vicente.

En el tramo del kilómetro 49 de la Panamericana, entre el desvío hacia Guadalupe y el de Santo Domingo, son frecuentes los accidentes de tránsito, ya sea atropellamientos, choques o colisiones, por lo que es necesario tomar medidas de prevención para los conductores y peatones, sostuvieron las autoridades.

El conductor del autobús permaneció en la escena, por lo que no fue capturado, según lo estipulado en la Ley del FONAT; sin embargo, enfrentará cargos por homicidio culposo, agregó el oficial.

Algunos familiares de la víctima que llegaron a la escena se mostraron indignados por el hecho y reprocharon duramente el acto cometido por el motorista, quien dijo que en 25 años de manejar nunca le había ocurrido un accidente como el sucedido.

“Yo aún estoy desconsolado, todavía no lo puedo creer. Créanme que lo siento, jamás quisiera hacerle daño a nadie, fue un accidente; ella estaba en medio del bus en la parte de atrás, no la vi, no era posible visibilizarla”, argumentó Santos Martínez, conductor del bus.

“Ellos siempre van como locos, no respetan”, manifestaban otras personas en el lugar. Las autoridades de San Vicente dijeron lamentar de forma particular lo acontecido, ya que un miembro de la institución perdió a su madre en el fatal incidente.