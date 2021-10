Madre de supuesta víctima de Hugo Osorio denuncia falta de ayuda

La hija de Mirna salió hace cinco años de su hogar con rumbo al centro de San Salvador y, posteriormente, al lugar conocido como El Cafetalón, en Santa Tecla, donde se reuniría con un par de amigas. Sin embargo el encuentro jamás se concretó porque nunca llegó a su destino.

La bitácora de llamadas a las que Mirna tuvo acceso, según relata, le permitió conocer que la última llamada que su hija realizó fue en las cercanías de la vivienda del expolicía Hugo Osorio, en Chalchuapa, pero nunca supo el porqué.

La madre de la víctima decidió denunciar ayer después de conocer que 12 de los cuerpos encontrados en la casa de Osorio fueron entregados a sus familiares. Como nadie le ha dado respuesta sobre su caso, ella pide que se informe sobre los otros cuerpos que faltan, con la esperanza que uno sea el de su hija.

Cuando se conoció del cementerio clandestino que el expolicía había creado en su casa, Mirna acudió a las autoridades para recordarles que su hija había estado cerca cuando desapareció y que podía ser una de las víctimas del acusado. En ese momento, cuenta que la Fiscalía le informó que el caso de su hija había sido cerrado por falta de testigos.

Sin más explicaciones, según su testimonio, los fiscales le pidieron que no continuara buscando pues no había información. Mirna teme que su hija sea uno de los aproximadamente 30 cadáveres que Medicina Legal aún no revisa.

Durante estos años Mirna ha mantenido la búsqueda de su hija únicamente con su esposo. No tiene más información y sostiene que, desde un inicio, ha sido ignorada por las instituciones. La denuncia ni siquiera fue tomada en cuenta la primera vez que la realizó ante la Policía Nacional Civil. Cuando pasaron los días y acudió a pedir datos sobre el proceso en Fiscalía le informaron que no había denuncia de su parte y tuvo que realizarla nuevamente.