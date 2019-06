Madre e hija mueren en accidente vehicular

Una madre de familia y su hija murieron ayer por la mañana, cuando el vehículo en el que viajaban sufrió un fuerte accidente vial, informó la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC).

Una de las fallecidas fue identificada como Sonia Ortiz Esperanza, de 43 años. Sobre la segunda víctima del accidente, la PNC se limitó a mencionar que era una menor de edad de aproximadamente 12 años, hija de Esperanza.

El percance vial sucedió alrededor de las 9 de la mañana en el kilómetro 26.5 de la carretera Panamericana que de Santa Ana conduce hacia San Salvador, específicamente en el desvío hacia el municipio de San Juan Opico, en La Libertad.

De acuerdo con la PNC, seis miembros de una misma familia viajaban a bordo de un vehículo tipo sedán, placas P-53-753, cuando fueron golpeados por el autobús del trasporte público placas AB-71-863 de la ruta 201, que va de Santa Ana hacia la capital.

Dijeron que de la colisión el vehículo liviano fue arrastrado aproximadamente 15 metros hasta detenerse a un costado de la carretera. Indicaron que toda la parte posterior del carro donde viajaba la familia quedó completamente destruida.

"De milagro el saldo de muertos no fue mayor porque la magnitud de la colisión fue bastante fuerte", comentó uno de los agentes policiales que se encontraba en el lugar.

Los policías explicaron que personas que transitaban por el lugar fueron los primeros en auxiliar a los heridos. Luego de algunos minutos llegó una patrulla policial que trasladó a un hombre, conductor del carro, y a cuatro de los tripulantes hacia el Hospital Nacional San Rafael, de Santa Tecla. La PNC dijo desconocer cuál era el estado médico de los lesionados.

Sobre cómo habrían sucedido los hechos, la PNC explicó que de acuerdo a las primeras entrevistas realizadas en el lugar, el conductor del vehículo donde viajaba la familia redujo la velocidad para intentar incorporarse hacia el carril izquierdo y de esa manera cruzar hacia el desvío que se dirige hacia San Juan Opico, sin percatarse de que un autobús se encontraba a una corta distancia. Debido a la inesperada maniobra, el motorista del transporte público no pudo evitar la colisión. Explicaron que continuarán con las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los conductores.

El chofer de la R-201 no quedó detenido, ya que no intentó huir de la escena y no manejaba bajo los efectos del alcohol.

En otro caso, Mario de León Campos, de 87 años, falleció luego de ser atropellado en el bulevar Constitución y la calle Sierra Madre, en San Salvador.

De acuerdo con la policía, en el percance vial se vieron involucrados un taxi, placas P-750-214, y un vehículo tipo sedán, placas P-286-866.

Las autoridades policiales explicaron que el conductor del taxi arrolló a De León Campos, quien era su vecino. Añadieron que las investigaciones deducirán responsabilidades.

En otro caso, Alexánder Carpio Reyes, de 27 años, murió ayer por la madrugada en otro accidente vial, informaron cuerpos de socorro. El percance sucedió en el kilómetro 18 de la carretera que conduce de Apopa hacia Nejapa, agregaron. Según la información, Carpio Reyes sufrió el percance vial mientras manejaba su motocicleta.