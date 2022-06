Madre llora el cumpleaños de su hijo en Mariona

Una madre llora a la orilla de la calle frente al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, mientras deposita leche, avena, incaparina y galletas en bolsas transparentes para poder ingresarlas a la cárcel, con el fin de que sean entregada a su hijo que está allí desde inicios de mayo.

Ella jamás imaginó que en el cumpleaños 21 de su hijo estaría entregándole víveres para su alimentación en una cárcel en vez de un regalo de cumpleaños.

"El año pasado lo tenía conmigo y mire ahora. Es injusto lo que están haciendo", lamentó entre lágrimas.

La madre de Abel Antonio Mejía detalló cómo fue la detención de su hijo, que se dedicaba a hacer viajes en una moto en la colonia San Patricio en San Salvador.

Según le contaron los testigos que presenciaron la detención, a su hijo se lo llevaron porque llevaba a un "bicho", de pasajero que no sabe quién es. Dice que aún no le han hecho la audiencia y no sabe qué hacer.

Mientras la señora compraba los artículos, la vendedora expuso que el gasto que hacen las mamás "era por gusto porque la comida la botan en el penal", y que lo único que le dejan a los capturados por el régimen de excepción son los objetos para aseo personal y limpieza.

Gastos. Las madres gastan entre $90 y $100 para comprar todos los productos que pide el penal para los internos del régimen.

"Digan que las cosas de comer no se las están dando a los del régimen y sí las están recibiendo", aseveró la vendedora. Agregó que los mismo reos que han salido del penal han relatado estos detalles y que además denuncian que los custodios los están torturando.

Otra madre que llegó desde Usulután expuso que llegaba por su hijo de 19 años. Lamentó la situación y dijo que no ha podido llevarle víveres, sino que solo ropa porque solo para eso le alcanzaba. A su hijo se lo llevaron a las 7:00 p.m. de su casa, sin ninguna explicación y dice que ha tenido miedo de poner una denuncia por detención arbitraria porque teme que eso redunde en que se lo golpeen.

"Yo le pido a Dios que sea de un modo o de otro me lo dé", aseveró.

Otra madre que también llegó ayer desde Usulután sí llevaba todos los víveres que piden en el penal. Era primera vez que lo llevaba porque tuvo que ahorrar y prestar dinero para hacerlo.

Ella junto a su hijo estaban en la misma quebrada sacando arena cuando fue detenido.

"Yo me puse mal cuando se lo llevaron, me tiré al suelo. Primero Dios no me le vaya a pasar nada ahí donde está", lamentó.