Madre niega declaraciones de gabinete de Seguridad

Indignación y temor. Eso es lo que siente la madre de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo ante las declaraciones del gabinete de seguridad sobre el caso de sus hijos desaparecidos. Manifestó que siente temor de lo que pueda sucederle a ella y a su familia, luego que los vincularan a estructuras criminales y tráfico de drogas.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró ante los medios de comunicación que existe una relación directa entre las víctimas (los hermanos) y los autores del hecho. Este supuesto vínculo indica que la línea principal de investigación en el homicidio y posterior desaparición de los hermanos es por el consumo o la venta de droga, según el funcionario.

"Lo que acaba de suceder no es ético de parte del señor ministro, porque todas las personas que conocen a mis hijos y que me conocen saben que nosotros no tenemos vínculos con ninguna estructura. Somos una familia humilde. Mis hijos estudiaron con becas y para venir a vincularlos con estructuras y con tráfico de drogas creo que hubiéramos tenido un estilo de vida diferente al que tenemos", explicó la madre de las víctimas.

La Fiscalía General de la República (FGR) también justifica el atraso de las investigaciones con que hubo una presunta notificación tardía de la denuncia y que esto habría "dilatado" el proceso. Sin embargo, el relato de la madre de los hermanos detalló que comenzó a buscar a sus hijos desde las 3:00 de la tarde aquel sábado 18 de septiembre cuando desaparecieron, con la esperanza que volvieran.

"No es cierto que tardamos 48 horas en la denuncia. El domingo en la mañana fue lo primero que hice, poner la denuncia, no me tardé nada. Yo tengo la denuncia y dice que fue en esa fecha. No entiendo por qué querer hacer ver algo que es mentira. Vuelvo y lo repito, como lo quieren hacer ver no tiene nada que ver con política, con pandillas, simplemente soy una madre buscando a sus hijos y dañada socialmente también ahora", denunció.

La madre de Karen y Eduardo también señaló que desde la Fiscalía intentaron callarla pidiéndole que dejara de dar declaraciones a través de una psicóloga que le ofrecieron como ayuda en el caso.

Añadió que podría haber un poco más de empatía en el caso en lugar de culpabilizar a la familia asegurando que no se puso la denuncia a tiempo y por ello el resultado del caso.

Finalmente, pidió a las autoridades que ante la captura de las dos personas involucradas puedan informarle dónde se encuentran sus hijos. A casi dos meses de la desaparición de los hermanos, las autoridades se mantuvieron silenciosas y siguen sin informar sobre el paradero de ambos, pues 51 días después hablan sobre el caso con un discurso que la madre consideró "injusto".