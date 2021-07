Madre no puede huir por dinero

Isabel es una mujer que tiene poco más de 40 años y que ha sido víctima de abusos desde que tiene ocho. Ahora ella quiere huir por segunda vez con sus tres hijos porque su expareja la puede matar en cualquier momento, así como lo intentó hace unos años atrás, cuando le disparó.

Esta madre soltera vivió muchos años con el papá de sus hijos pero se cansó de recibir golpes, humillaciones e infidelidades. Cuando lo dejó por primera vez ella se fue a vivir a otra casa de la misma colonia donde vivía con su pareja. Pero esto no paró los abusos.

Ella siguió recibiendo golpes de él cuando la encontraba en la calle. Nadie la defendía porque su expareja tiene un alto rango en la pandilla que opera en el lugar donde vive. Ella asegura que en cualquier momento el papá de sus hijos o sus amigos pandilleros la matarán.

A pesar que vive en un lugar que no le brinda seguridad, se atrevió a denunciar a su atacante cuando él la arrastró por la calle una noche cuando ella se dirigía hacia la tienda para comprarle la comida a sus hijos. Su expareja se fue detenido y esa misma noche los pandilleros llegaron a su casa y le dijeron que si no retiraba la denuncia en contra del papá de sus hijos la matarían a ella y los pequeños.

Ella no retiró la denuncia pero al día siguiente su victimario ya andaba libre en la colonia. En la noche, él llegó a su casa y la amenazó de muerte.

"Yo dije: ‘diosito, pongo en tus manos la vida de mis hijos, protégenos, dame una señal de lo que yo puedo hacer porque ya no puedo estar así’", relató.

Hasta el momento, su caso ha llegado al Juzgado de Paz donde decretaron medidas cautelares contra su agresor. Pero aún tiene miedo.

Luego de este incidente, Isabel buscó un lugar donde irse y con la ayuda de una persona logró encontrar una nueva casa para huir con sus hijos. A pesar de que ha buscado ayuda en distintas instituciones, ninguna le ha dado seguimiento.

No quiere vivir cerca de su agresor pero no tiene dinero para pagar el traslado ni para comprar comida. A veces lava ropa o echa pupusas pero eso solo le alcanza para el día a día. Isabel ya está desesperada y cada noche que camina hacia su casa por un callejón piensa que saldrá el papá de sus hijos o algún pandillero a matarla. Ya no vive en paz y no tiene a nadie que le ayude.