Madre no vidente espera fuera de Mariona libertad de su hijo

María Margarita, una señora de 68 años, duerme fuera del Centro Penal La Esperanza, mientras espera escuchar el nombre de su hijo, ya que no lo puede ver. Su madre tiene la esperanza que será liberado una de estas noches, así como ha pasado con otros reos.

"Sé que no lo podré ver, estoy aquí porque sé que voy a escuchar su nombre", expresó María, tras comentar haber perdido su vista. Duerme fuera del penal, en una de las aceras de un viejo local donde sostiene su bastón.

Viajó desde el cantón Candelaria de San Francisco Chinameca, en La Paz. "Este es el tercer día que estoy aquí porque capturaron a mi hijo el 26 de abril. Anoche (el jueves) no escuché su nombre, pero nos han dicho que iba a salir entre ayer y hoy (viernes)", lamentó.

Ernesto Morán Martínez, su hijo de 24 años, fue detenido en la casa donde vive con su mamá. "Él es el que me daba dinero para la medicina y el que me cuidaba a mí". María sufrió fracturas de su brazo y pie el año pasado, sufrió también un derrame la última semana de marzo de este año. "Me dio derrame, por eso me ve que ando bastante mal de salud y él era quien me cuidaba", agregó.

En la delegación donde fue trasladado, le dijeron a otra hija de María, que Ernesto ya había pasado la audiencia y que sería liberado entre jueves o viernes, por eso sabe que, en algún momento, escuchará el nombre de su hijo. El joven trabajaba en un taller de zapatería cerca de su vivienda. Era el que más le ayudaba.

"Estar pasando los días aquí no crea que es una felicidad. Mi hija se fue a La Paz hace poco a traer ropa y otras cositas para mantenernos aquí", dice la madre de Ernesto.

Asegura que se quedará hasta que liberen a su hijo. Cuenta que el día que detuvieron a su hijo y salió a buscar información ha consumido alimentos de manera irregular, pues el tiempo no le ha alcanzado para buscarlo.

Mientras se encuentra fuera de Mariona tampoco ha podido comer adecuadamente. Algunas personas le han regalado comida y es lo único con lo que se ha mantenido estos días.

"Hoy comí algo porque me regalaron unas pupusas, aquí la misma gente me regala cositas cuando me ven", relata sentada entre las demás mujeres.