Madre pide ayuda para construir casa

Tania Árevalo es una madre soltera de tres hijos, y actualmente no cuenta con un lugar donde vivir.

Recientemente, con la ayuda de vecinos, construyeron una casa de lámina en un terreno baldío en la hacienda La Labor, en Ahuachapán, pero aseguró que hace unos días se presentó el supuesto dueño del terreno y la amenazó para que abandonarán el lugar.

Según la mujer, ella y sus hijos eran maltratados por su pareja por lo que se fue de posada con unos familiares, pero también tuvo que salirse de ese lugar.

Foto LPG/ Marielos Román.

Foto LPG/ Marielos Román.

Foto LPG/ Marielos Román.

“Tuve que desalojar porque iban a vender el terreno donde nos habían dado posada, yo no tenía para donde irme y me vine a meter aquí, tampoco es mío, pero no sabía qué hacer con mis hijos. Quité el monte y varios vecinos me ayudaron a levantar la casita de láminas. A los días vinieron unos hombres con corvos a decirme que desalojara, y yo no sé para donde agarrar”, se lamentó.

“Lo que más sueño es tener un lugar donde mis hijos estén tranquilos, donde ya nadie me los saque”, dijo. Si desea ayudarle puede llamar al 7096 1375.

#Ahuachapán |Madre con tres hijos pide ayuda ya que no tiene un lugar donde vivir. Narró que recientemente construyeron una casa de lámina en un terreno baldío de la Hacienda La Labor en Ahuachapán, y un supuesto dueño del terreno llegó a amenazarlos para que desalojaran el lugar pic.twitter.com/E7198zP8Vh — LPGDepartamentos (@LPGDptos) February 22, 2022