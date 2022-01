Madre pide ayuda para hallar a su hija

Familiares buscan a Santos del Carmen Gómez Orellana, de 17 años, quien fue vista por última vez la mañana del viernes pasado en su vivienda.

Su madre Carmen Orellana contó que junto a tres de sus hijas salieron hacia un río y dejaron a Santos en la vivienda y al regresar no la encontraron. Le llamaron a su celular, pero lo tenía apagado.

"Una de mis hijas salió del río a buscarla y no la encontró así que me dijo que me fuera para la casa. No sabemos ni cómo anda vestida" dijo la madre de la menor. Si tiene información sobre su paradero puede llamar al teléfono 7880-0366.