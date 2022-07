Madre solicita ayuda para repatriar el cuerpo de su hija asesinada en Estados Unidos 

Familiares de la salvadoreña Jennifer López, de 17 años, asesinada por el compañero de vida de su hermana el 6 de julio, en Estados Unidos, esperaban que su cadáver fuera repatriado este jueves 28 de julio; sin embargo, dijeron que la espera posiblemente se prolongue ya que no han logrado reunir el dinero para los trámites del traslado.

Según Mirna López, madre de la adolescente, ya solicitaron ayuda a Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores) sin embargo, dijo que no obtuvo una respuesta favorable.

“Yo fui a solicitar ayuda a Cancillería el miércoles de la semana pasada, lo único que me dijeron es que el trámite es tardado y ya no me volvieron a contactar. En Estados Unidos nos han estado ayudando y va avanzado el papeleo, lo que nos hace falta es el dinero para poder comprar el boleto para el vuelo y otros gastos, por esa razón fui a pedir ayuda a Cancillería, pero no se pudo”, lamentó la mujer.

La madre afirmó que no sabe con exactitud la cantidad de dinero que se requiere para la repatriación, ya que familiares le están ayudando con el trámite. “La última vez que hablé con mi hermano (18 de julio) me dijo que consiguiera unos $2,000 que es lo que hacía falta, él hasta vendió su vehículo para pagar una parte de los gastos, pero aún hace falta”, relató Mirna, quien se gana la vida vendiendo tortillas.

Foto LPG/ Archivo

La mujer pidió la colaboración de personas altruistas para reunir lo que falta para el vuelo y poder repatriar el cuerpo de su hija y darle sepultura en su lugar de nacimiento. La cuenta habilitada para apoyar a la familia es la número 003114127191 del Banco Agrícola, a nombre de Mirna Yanett López de Ascencio, o puede contactar a la madre al número 7605-9969.

El crimen de Jennifer ocurrió en la casa donde la adolescente residía junto a su hermana mayor, en Carolina del Norte, Estados Unidos. De acuerdo con los familiares, la joven fue apuñalada por su cuñado, el mexicano Ernesto Cano Sánchez, de 27 años, por venganza, ya que la joven grabó cuando golpeaba a su hermana. El homicida se encuentra en prisión acusado de asesinato en primer grado e intento de asesinato en primer grado.