Madre soltera necesita vivienda

Griselda Yanira Hernández, de 33 años, madre soltera de cinco hijos, habitante del municipio de San Alejo, La Unión, solicita ayuda para construir su vivienda.

"Mis hijos, mi mamá y yo, vivíamos en una casa que estábamos alquilando, pero me la pidieron y yo no la quería dar porque ni tenemos donde vivir", comentó la afectada.

"Vendo fruta picada, y no gano mucho, vi unas casas para alquilar, pero valen $60 (mensual), y con lo que gano, no me alcanza y no tengo quien me ayude", añadió.

Asegura que su mamá, de avanzada edad, sufrió un derrame cerebral, hace varios años, ante esto, se le dificulta movilizarse.

"No puedo andar con mi mamá por todos lados, por eso necesito construir mi casita pero no tengo dinero. Me gustaría que alguien de buen corazón me ayude", concluyó Griselda.