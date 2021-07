Madre urge ayuda para tratamiento médico de su hija

Karla Patricia Reyes Bonilla, es una mujer viuda, madre de cuatro hijos, que necesita ayuda para el tratamiento médico de Patricia Abigail Reyes, Hernández, su hija de 13 años, quien padece de soplo en el corazón.

“Desde que nació tuvo ese problema, pero en ese momento los doctores me dijeron que no necesitaba operación, hace unos meses a ella le dio un dolor y la lleve al hospital y la refirieron para el hospital Bloom y me dijeron que debe de ser operada”, dijo la madre.

Karla trabaja en la agricultura y gana $5 diarios, por lo que no tiene dinero para el tratamiento médico de su hija. “Como debo de pagar el pasaje de ella y mío solo ahí son $20 ida y regreso, y tengo que dejarles dinero a mis otros hijos para que compren comido, no me alcanza”, dijo.

Si desea ayudarle puede comunicarse con ella al teléfono 6155-5298.