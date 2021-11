Madres de hijos desaparecidos se reúnen y buscar crear movimiento

Varias madres de desaparecidos se reunieron en un encuentro íntimo para hablar de sus casos y encontrar un poco de consuelo en otras mujeres que están viviendo lo mismo: no saber de su hijo desaparecido.

Es sábado por la tarde y entre lágrimas, estas mujeres se dan palabras de consuelo para agarrar fuerzas y seguir luchando por encontrar a sus hijos que desaparecieron cuando salieron de sus casas en un día que parecía de rutina. Encendieron velas ante un altar para rendirles homenaje.

La primera mamá en hablar sobre su caso es Mirian, quien lleva más tiempo con la angustia de no saber de su hijo: 10 años y 4 meses de buscarlo desde que desapareció el 4 de junio de 2011. Josué Elizondo tenía 14 años. Su hijo le decía que cuando estuviera grande la llegaría a traer en un tráiler, un sueño del adolescente que no se cumplió.

Miriam, que casi muere por una enfermedad resultado de la desaparición de su hijo, asegura que sigue buscándolo, que eso la mantiene viva y que no descansará hasta encontrarlo.

Con la voz cortada dijo que no era fácil compartir su testimonio pero que aconsejaba a las demás mamás a seguir adelante, agarrar fuerzas para seguir luchando.

"Siempre que veo las noticias de los desaparecidos mi corazón se rompe porque es un martirio que vivo como mamá. He pasado momentos críticos, he sido revictimizada por fiscales, autoridades, por otras personas, pero sigo en pie. Esto es un duelo congelado, así se le puede llamar a este dolor de no saber dónde están nuestros seres queridos", les expresó.

En el encuentro, no solo compartieron lágrimas sino también palabras de aliento y consuelo ante la impotencia de no poder hacer más por sus hijos ausentes.

Entre estos casos, el más reciente es el de Víctor Franco de 22 años que desapareció el 16 de octubre. Su mamá lleva contados los días, son 23 y siguen contando. Ella dice que siente que su hijo está vivo y que no perderá la esperanza de encontrarlo y volverlo a abrazar.

La última vez que fue visto Víctor fue en el parqueo de un bar que le llaman el avión, por la figura que tiene en un costado. Su nombre es Take off y está ubicado en el Paseo El Carmen de Santa Tecla.

"Mi hijo a pesar de la edad que tenía, era bien inocente", relata su madre, María, al recordar el último día que habló con él cuando salió a las 3 de la tarde de su casa.

Según lo que ha averiguado, su hijo tuvo un altercado con unos amigos, y luego estos se fueron. Víctor tuvo que regresar por su mochila y de ahí ya no sabe nada.

En ese mismo lugar, el 11 de septiembre también fue visto por última vez Joshua Nathaniel Romero de 17 años. Un joven cuya pasión eran las motos. Él salió a las 6 de la tarde con amigos y ya no regresó.

"Como familia no buscamos un culpable, es más, no nos interesa, solo queremos encontrar a nuestros hijos, independiente de cómo estén. Nosotros queremos esa respuesta, eso es lo único que pedimos, que nos escuchen", enfatizó Sandra, la madre de Joshua.

Siempre en Santa Tecla, 8 días después de desaparecer Joshua, desaparecieron los hermanos Guerrero, Karen y Eduardo, Fueron vistos por última vez en la colonia Quezaltepeque. Su madre Ivette relata que aún no pierde las esperanzas y que seguirá luchando por encontrar a sus hijos.

"Es bien difícil la situación que vivimos, que nos quiten una parte de nuestra vida. En mi caso, son mis únicos dos hijos, eran el pilar de mi existir, pero agarro muchas fuerzas para encontrarlos. "Cada día me levantan ellos", detalló.

Cuando Ivette llegó al encuentro ya sabía del tuit de la PNC que informaba sobre la captura de un sospechoso en el caso de la desaparición de sus hijos, pero lamentó que no había una comunicación oficial. "Uno como mamá siente una impotencia al ver que los medios publican algo de lo cual uno no sabe nada. Entiendo que debe tener cierta privacidad las investigaciones, pero uno merece saberlo y no enterarse por otros lados", aseguró.

El organizador del encuentro, que llamaremos SS porque prefirió no ser identificado por temor a represalias por parte de las pandillas y el gobierno, dijo que estos encuentros son necesarios para que las madres encuentren consuelo y compartan experiencias entre ellas, porque viven las misma tragedia.

Todas las madres concuerdan en dos puntos: ellas parecen más las investigadoras y no la autoridad competente que es la Fiscalía General de la República (FGR). Aseguraron que cuando llegaban a una cita con el fiscal del caso les preguntaban sobre qué información le llevaban pero que la institución no brinda avances.

El otro punto es la revictimización. En todos los casos, tanto la FGR y la Policía Nacional Civil (PNC) les decían que sus hijos quizás andaban "vacilando", que pronto volverían o las cuestionaban sobre por qué los dejaban salir solos, o les decían que quizás andaban en malos pasos.

Las madres de los desaparecidos que dieron sus testimonios dijeron que esta semana harían una conferencia de prensa para hacerse escuchar y que las autoridades los tomen en cuenta.

Un movimiento por ellos

El "Bloque de Búsqueda de Desaparecidos en El Salvador" es el movimiento que están por crear, tendrá su propio equipo de asistencia psicológica, legal y médica. Además, un equipo de investigadores con experiencia en antiterrorismo y seguridad, y se le sumarán técnicos forenses para buscar cementerios clandestinos. SS asegura que será un bloque de búsqueda integral.

"Ahorita estamos en la primera fase de diseño e implementación, falta la fase de gestión, de búsqueda de fondos. Este proyecto es el sueño de las madres y de nosotros de tener lo mejor de lo mejor para encontrar a los jóvenes desaparecidos".

Según los datos que maneja SS, hay un aproximado de 35,000 desaparecidos en El Salvador, desde 2004 hasta este año.

La mamá de los hermanos Guerrero considera que es importante que las madres se unan para encontrar a sus seres queridos, y que, así como otras organizaciones tienen apoyo, las familias de los desaparecidos deberían tenerlo también.

"A las madres que están en mi lugar, les digo que nos podemos unir en clamor y oración. Con la ayuda de Dios podemos salir. Debemos unirnos de alguna manera, ayudar unas a otras para poder encontrar a nuestros seres queridos", enfatizó.