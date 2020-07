Maestra organiza sorpresa a alumnos

Karla Madaí Sevilla de Argueta, tiene 30 años, y es docente de la Escuela Cristiana Oasis, de San Miguel. Como todos los docentes, se ha tenido que adaptar a dar clases y dejar tareas de manera virtual a sus estudiantes, pero el sábado anterior se salió de la rutina y les dio una sorpresa a la mayoría de sus alumnos del cuarto grado sección A, por ser el día del estudiante salvadoreño.

Ella visitó a 14 estudiantes y desde afuera de sus viviendas y guardando el distanciamiento social, los saludo portando un colorido cartel decorado para la ocasión. "Sentí en mi corazón el deseo de hacerles algo diferente, pensé en la situación que estamos viviendo, y mi intención era alegrarles el momento, ya que no podían celebrar en la institución. Visité a 14 de los 19 estudiantes, ya que el resto viven fuera de San Miguel", explicó la docente, quien tienen cinco años de trabajar en dicha institución educativa.

Para poder realizar la visita, tuvo el apoyo de su esposo, quien la acompañó a la visita casa por casa y la complicidad de los padres de familia, a quienes les pidió la dirección de sus viviendas y que no les comentaran nada a sus hijos.

"Me comuniqué con los papás y agendé la hora en la que podían recibirme, me dieron su dirección o me enviaron la ubicación", añadió. Aseguró que le dio mucha satisfacción sorprender a sus estudiantes con la inesperada visita. "Lo primero que hacían era querer abrazarme, pero los detenía, aunque me moría por hacerlo. Fue algo inexplicable lo que sentí", dijo.