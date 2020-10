Maestría en Derecho Constitucional: un nuevo grado académico que te ofrece la UGB

El Lic. Miguel Flores, decano de la Facultad de Posgrado y Educación Continua de la UGB detalla en qué consiste la Maestría en Derecho Constitucional.

La Universidad Gerardo Barrios. UGB está convencida de que la vigencia del Estado de Derecho Constitucional es condición indispensable para alcanzar el desarrollo integral; y para ello se requiere que la sociedad salvadoreña cuente con una nueva generación de profesionales formados en el Derecho Constitucional. Es así que la UGB cuenta en su oferta académica, con un nuevo posgrado: Maestría en Derecho Constitucional que se impartirá en el ciclo O1-21. En entrevista realizada al Lic. Miguel Flores, decano de la Facultad de Posgrado y Educación Continua de la UGB, explica en qué consiste la mencionada maestría, su plan de estudios y su planta de docentes.

¿Cómo surge la idea de impartir la Maestría en Derecho Constitucional?

Se identificó la oportunidad y necesidad de pensar en la alternativa de ofrecer esta maestría que, previa consulta, gozó de la aceptación de los (as) profesionales participantes de esos procesos formativos (funcionarios y colaboradores judiciales, integrantes del Ministerio Público, catedráticos universitarios, servidores públicos en general con formación en Ciencias jurídicas, y docentes universitarios), que señalaron la importancia de que la UGB asumiera el compromiso de liderar el estudio del Derecho Constitucional desde el oriente del país, de una manera más reflexiva, crítica y profunda.

¿Cuáles son las fortalezas del plan académico de la maestría?

Si bien está pensado para enfocarse en los Derechos, también comprende un estudio integral de todos los puntos de la materia. Otros programas de similar naturaleza vuelcan su esfuerzo en comprender los Derechos, interpretarlos y presentar los precedentes relacionados con ellos. Y eso es fundamental, pero, un maestro (a) en Derecho Constitucional debe manejar con integralidad también los aspectos sobre la organización del poder, su control y la teoría de la Constitución desde la perspectiva local y comparada. Por ello, nuestro programa dedica varias asignaturas a esos temas. Además, a la base de todo está un asunto que a menudo se descuida por parte de los constitucionalistas: una teoría del Derecho sólida y fundada que permita conducirse con sentido en la disciplina, sin atarse a una visión dogmática y acrítica del Derecho Constitucional. A lo anterior se suma una área de investigación socio jurídica, a fin de desarrollar competencias para aportar desde un enfoque científico, explicaciones a los fenómenos y problemas de la vida social con implicaciones jurídicas-constitucionales.

La Maestría en Derecho Constitucional se empezará a impartir en el ciclo 01-21.

Plan de estudio

En resumen, las cuatro áreas del plan de estudio y sus competencias que desarrollan son las siguientes:

Teoría del Derecho. Analizar los conceptos y definiciones esenciales de la teoría del Derecho, los enunciados jurídicos y la argumentación jurídico-constitucional, así como las relaciones entre el concepto racional-normativo de la Constitución y las fuentes del Derecho; a partir de los aportes de las corrientes más relevantes y actualizadas del pensamiento jurídico constitucional, a fin de aplicarlos de manera adecuada en la práctica diaria del Derecho Constitucional.

Teoría de la Constitución y de la Justicia Constitucional. Enjuiciar a partir de los conceptos y definiciones esenciales de la teoría de la Constitución, la validez de la estructura organizativa del Estado y del ordenamiento jurídico infra constitucional de carácter público, privado y social, estableciendo su relación con los mecanismos de control establecidos por el poder constituyente, e integrando los aspectos sustantivos, procesales e institucionales de la jurisdicción constitucional, como herramienta de protección reforzada de los derechos fundamentales, a fin de contribuir con su práctica profesional a la vigencia del Estado constitucional, democrático y social de Derecho.

Teoría de los Derechos Humanos y Fundamentales. Aplicar la Teoría de los Derechos Humanos y Fundamentales y de los contenidos específicos de cada uno de ellos, a partir de su comprensión y valoración como estatuto básico de la dignidad humana, en tanto condiciones indispensables para la realización de cada proyecto de vida en el marco de una sociedad democrática.

Investigación Jurídica. Analizar críticamente la realidad social en la cual se inserta el ejercicio profesional del Derecho, a partir de la aplicación de metodologías de investigación jurídica que le permita proponer alternativas innovadoras frente a los desafíos interpretativos que demanda las cuestiones contemporáneas en el campo del derecho constitucional.

¿Qué puede decir sobre la planta docente que tiene la UGB para esta maestría?

La calidad de la planta docente está garantizada sobre la base del perfil de los (as) profesionales que colaborarán en cada una de las asignaturas. Se busca que se trate de expertos en Derecho Constitucional en general y a su vez especialistas en el área específica que impartirán.

Se contará con la participación de docentes nacionales y profesores (as) internacionales invitados (as), entre ellos (as) exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, así como actuales funcionarios de la misma; y al igual que ellos, académicos nacionales formados en universidades extranjeras de prestigio, y con amplia experiencia docente y profesional.

¿Puede hacer la invitación para los interesados en este posgrado?

Invitamos a inscribirse a esta Maestría a los (as) profesionales (as) del Derecho que quieran marcar la diferencia generando valor agregado a su perfil académico, mediante una especialización en el Derecho Constitucional que permea todo el ordenamiento jurídico, y en la cual tendrán la oportunidad de reforzar sus competencias laborales independientemente de rol que desempeñen en el ejercicio del Derecho.

Un estudio de posgrado y este en particular, otorga otra perspectiva que va más allá de la materia misma y provee una visión holística para todos los aspectos de la vida.

Está demostrado que un (a) profesional que cursa una maestría de inmediato incrementa sus redes de contacto nacionales e internacionales, así como su prestigio y su valor; no solo para la empresa o institución en la que colabora, sino también para la sociedad en general, por el aporte que es capaz de brindar en la solución a los problemas de contexto con idoneidad, responsabilidad y sentido ético, tal como lo declara nuestro modelo educativo UGB. Ello redunda sin duda en mejores oportunidades de promoción profesional.

Perfil del decano de la Facultad de Posgrado y Educación Continua, Lic. Miguel Antonio Flores Castro

- Abogado y notario.

- Maestro en Derecho de Familia.

- Estudios especializados en Sistemas Internacionales de Protección de los DDHH por la American University, en Washington D.C.

- Se ha desempeñado como subdelegado departamental de la PDDH, delegado regional del ISNA, asesor del Centro de Prácticas Jurídicas; como docente y coordinador de la carrera de Licenciatura en CC. Jurídicas de la UGB, así como juez de Paz Suplente de la CSJ.