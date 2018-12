Maestros de oriente reciben certificaciones

Armando Ramos, de 68 años, ha dedicado 43 años de su vida al magisterio. Durante este tiempo el sexagenario ha enseñado a miles de estudiantes, que cursan bachillerato en el Instituto Nacional de Jiquilisco, Usulután, las materias de Ciencias Físicas y Químicas.

La palabra jubilación todavía no pasa por su mente, por lo que decidió unirse al grupo de educadores de la zona oriental del país que recibieron un curso de especialización, impartido por el Ministerio de Educación (MINED), como parte del Plan Nacional de Formación Docente.

Por dos años y medio refrescó sus conocimientos en Biología, y recibió nuevas herramientas tecnológicas que ya comenzó a implementar con sus alumnos.

"El proceso de educación es un proceso continuo y día a día se va aprendiendo más sobre todo, ahora con las bases tecnológicas. Lo que he aprendido me servirá para orientar a los alumnos en distintas áreas, y en todo momento, siempre que me buscan y hay oportunidad, busco interactuar con ellos, porque es importante apoyarlos", dijo el educador.

El maestro Ramos fue uno de los 628 educadores, de tercer ciclo y bachillerato, de instituciones educativas públicas de la zona oriental que recibieron certificaciones tras haber sido capacitados en las materias de Física, Química, Matemáticas, Lenguaje, Biología y Sociales.

Su caso es especial, ya que la materia de Biología, en la que se especializó, fue una de las menos cursadas por los profesores, como lo especificó el director nacional de educación, Óscar de Jesús Águila.

Según Águila, entre las materias más escogidas están Ciencias Sociales y Literatura en Lenguaje.

por ciento de la planta docente en oriente está pendiente de especializar.