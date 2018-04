Maestros interinos dicen que MINED no les paga desde enero

Unos 80 maestros interinos aún están esperando que el Ministerio de Educación (MINED) les pague los días trabajados desde el 15 de enero, cuando comenzó el año escolar. Así lo denunciaron a LA PRENSA GRÁFICA varios afectados.

Uno de ellos, docente en el Complejo Educativo República Dominicana, incluso envió una carta, vía correo electrónico, dirigida al ministro del ramo, Carlos Canjura, en la que le cuestiona sobre los motivos de la ausencia de pago.

“Se preguntará por qué el cuestionamiento. Este se debe a que su servidor es profesor de la asignatura de Inglés y hasta el momento sigo en la incertidumbre de cuándo recibiré mi salario”, reza la misiva.

“No entiendo por qué hay gente a la que no se le ha pagado. Entendería que sí está cancelado, que no se les adeuda”.

Carlos Canjura, ministro de Educación

“Créame que yo comprendo que para el inicio de este año ha afectado bastante el hecho de que el Presupuesto para la Nación se aprobara tardíamente... pero considero que usted como ministro debería exigir a los encargados de desarrollo humano que se agilice el proceso para los maestros interinos, ya que las carencias a las que se ve obligado el maestro/a interino/a no son dignas”, agrega en el documento.

En la red social Twitter, el usuario Manuel Molina (@manucho_molina) también interpeló hace unos días al viceministro de Educación, Francisco Castaneda, y al vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, al respecto de este tema.

“@CastanedaMined Me dicen que en su despacho está la aprobación de 77 partidas de maestros interinos de San Salvador que laboran en las escuelas desde enero sin salario. Le pido en nombre de ellos que resuelva ese trámite; son familias que necesitan respuesta. Saludos”, escribió Molina al funcionario.

Al vicepresidente Ortiz se dirigió dos días más tarde, el pasado miércoles: “@oscarortizsv Señor vicepresidente, desde enero 77 maestros de San Salvador esperan aprobación de su plaza interina, cuatro meses laborando sin recibir salario. En la misma condición están los maestros pagados por horas clases. Le pido solucione el problema de @MINEDelsalvador”, le escribió el usuario.

Al ser consultado, el ministro Canjura, durante la inauguración de 7,500 círculos de alfabetización en La Unión, aseguró desconocer la situación sobre si aún se les adeuda dinero a los maestros interinos en concepto de pagos correspondientes por sus servicios.

A su entender, afirmó, ese problema ya tendría que estar solucionado.

“El tema de maestros interinos es un tema que debiera estar resuelto. No entiendo por qué hay gente a la que no se le ha pagado. Yo entendería que sí está cancelado y entiendo que no se les adeuda”, expresó.

Hace dos meses, el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) ya había denunciado retrasos con los procesos de contratación de los profesores interinos, una potestad que está a cargo de los Consejos Directivos Escolares (CDE), según lo manda la Ley de la Carrera Docente; y, luego, la tramitación de los pagos es responsabilidad de las oficinas departamentales de Educación.