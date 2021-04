Maestros interinos piden a Ministerio de Trabajo interceder por sus plazas

Luego de dos meses desde que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, se comprometió con los docentes interinos sentarse a la mesa con ellos y con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, para discutir la problemática en la que se encuentran, a la víspera de quedarse sin sus empleos, el Movimiento de Maestros Interinos de El Salvador (MIDESAL) reiteró su solicitud, debido a que no les ha cumplido la promesa que les hizo.

"El 28 de enero, que nosotros marchamos hasta el Ministerio de Educación, nos lo encontramos en la calle y nos prometió buscar una plática con la ministra. Hasta su número de contacto nos dio. Nunca nos resolvió", expresó Julio Hernández Franco, secretario general de MIDESAL.

El Movimiento hizo un video para grabar a Castro, quien, en efecto, usó textualmente la frase "Me comprometo" para tranquilizar a los docentes interinos participando en la marcha, luego de haberse tomado unos minutos para escuchar sus necesidades.

"Ya les capté; y, si no, me corrigen", les advierte: "Ustedes tienen muchos años de estar trabajando de forma interina y un trabajador cuando ya pasan tantos años es porque suceden dos cosas: una, la institución ya demostró que los necesita; y dos, son buenos trabajadores, porque si fueran malos trabajadores ya los hubieran echado", les resume, según el video.

"Entonces, como eso está así, el planteamiento de ustedes ahora es que ya es tiempo justo, en base a ley y en base a la justicia, pasar a Ley de Salarios", prosigue. "Ante esta situación, hagamos lo siguiente: Yo me comprometo hoy mismo a hablar con la ministra de Educación para ver si en los próximos días, a través de sus dirigentes que están acá, convocarlos y ver si hacemos una reunión para buscarle una salida a este problema. Yo voy a hablar directo con la ministra", les prometió.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó ayer una entrevista con las autoridades del Ministerio de Trabajo para conocer sus valoraciones sobre la denuncia de los interinos con respecto a que el ministro Castro no les cumplió lo que les prometió. Este periódico pidió una valoración sobre qué está haciendo o ha hecho en concreto el Ministerio de Trabajo para solventar esta problemática o aclarar si es que acaso a Trabajo no le compete este tema en lo absoluto. Pero aún no hubo respuesta.

"Yo me los encontré en la protesta, en efecto, cuando iban al Ministerio de Educación. Me pidieron que si podía hablar con la ministra. He procurado hablar no solo con la ministra, sino también con el presidente de la República y lo que tengo entendido es que a esta gente se les va a apoyar", afirmó Castro la semana anterior en una entrevista que concedió al programa Frente a Frente.