Maestros interinos piden salario

Docentes interinos que laboran con el sistema de educación pública a través de contratos con Consejos Directivos Escolares (CDE), se congregaron ayer en las afueras del Ministerio de Educación, en San Salvador, para manifestar el impago de sus salarios.

En compañía de la gremial de maestros Bases Magisteriales (BM), solicitaron la resolución de este problema que afecta tanto a docentes como al personal administrativo de las escuelas.

"Son una gama de problemas que se han generado en el MINED, como producto de la negligencia en los trámites de las partidas financieras", dijo Paz Zetino, Secretario General de BM.

Zetino comentó que alrededor de 3,000 docentes interinos en el país, y algunos ya comenzaron a recibir su salario porque el CDE de la institución se encuentra vigente. Pero se estima que 1,200 maestros no pueden devengar ya que el consejo escolar no puede manejar fondos por el vencimiento de su periodo.

"El MINED no hizo a tiempo la gestión a La Asamblea Legislativa para que se dieran prórrogas a los consejos escolares", manifestó Zetino y explicó que las gremiales llevaron esta iniciativa a Asamblea, está lo envió a Casa Presidencial, pero, destacó que al no haberse publicado en el Diario Oficial "una buena cantidad de profesores no han podido no hacer tramites para sus nuevos contratos", puntualizó.