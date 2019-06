Maestros piden renovar la currícula educativa de El Salvador

Cambiar la currícula educativa nacional y las condiciones de trabajo de los docentes, así como involucrar a la comunidad educativa en la formación integral de los niños y adolescentes, son de las peticiones que educadores hicieron a los titulares del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

"Estamos con esa lógica de que es necesario ser parte de la transformación educativa. Sin embargo, urge una reforma educativa. Tenemos una currícula que ya es necesario irla actualizando según los tiempos y las necesidades", dijo María Sonia Pérez Martínez, quien ayer fue galardonada con la Medalla al Mérito Magisterial "Dr. Darío González" en educación básica. Actualmente labora en el Centro Escolar León Sigüenza, del municipio de Monte San Juan.

Señaló también que es importante poner atención a los estudiantes de la zona rural. "Luego, necesitamos que ciertas asignaturas sean abastecidas con los materiales necesarios. Estamos hablando de la ciencia, salud y medio ambiente, el idioma inglés, la matemática y así sucesivamente todas las asignaturas", expresó.

Destacan la importancia de trabajar en conjunto con los padres de familia y la comunidad en el tema de prevención de violencia. "En un diagnóstico que he hecho en mi centro escolar, hay niños viviendo con vecinos, ni siquiera familia. Yo trato de llegar a su corazón. Trabajamos en el Movimiento Pedagógico y en Andes 21 de Junio con un programa que se llama ‘Pedagogía no sexista incluyente’, donde abordamos estos temas", dijo Dora Leticia Ayala, quien labora en el Centro Escolar Julio Enrique Ávila, de La Reina, Chalatenango, y fue galardonada con la medalla de educación media "Dr. Santiago I. Barberena".

Y la galardonada en el nivel de educación parvularia, con la medalla "Profesora Margot Tula de Morán", fue la maestra María del Carmen Cabrera.

"Hay que hacer una reforma curricular. No podemos seguir enseñando la misma geografía, conociendo, por ejemplo, Mesopotamia, Grecia y China y no conocer la verdadera historia de El Salvador", dijo Israel Montano Osorio, secretario general de Andes 21 de Junio.

Reiteran que es necesario incrementar el presupuesto para Educación y alcanzar el 6 % del producto interno bruto (PIB).

Por su parte, la titular de Educación, Carla Evelyn Hananía, dijo que el incremento del presupuesto para el ramo tiene que verse de manera gradual.

"En este momento estamos haciendo un mapeo, donde varias agencias de cooperación nos están ayudando, un mapeo para poder ubicar cuáles son aquellas escuelas más abandonadas, donde nadie está llegando", aseguró la funcionaria.

Considera que los cambios no solo tienen que ver con la currícula. "Un docente, unos niños a quienes usted le da una currícula del primer mundo, pero no tienen saneamiento básico, no tienen inodoros decentes, la currícula no le va a servir de mucho", dijo.

Hasta mayo de este año, el ministerio tenía pendiente de legalizar más de 2,000 inmuebles donde se ubican centros escolares, y sin ese proceso no podrían hacer las intervenciones necesarias.

El MINEDUCYT revisaría cada caso. "Primero hay que ver si tienen las condiciones adecuadas para impulsar este nuevo modelo que se quiere de desarrollo integral de la persona, para formar mejores ciudadanos a futuro. Si tiene eso, habrá que ver en qué condiciones está ese local y qué posibilidades hay de convertirlo, modificarlo y de adaptarlo para esa nueva visión", dijo el viceministro Ricardo Cardona.