Maestros se quejan por cambios en bachillerato

Un grupo de maestros del bachillerato industrial del Instituto Nacional Isidro Menéndez de San Miguel (INIM) se quejó del cambio del sistema con el que habían estado laborando desde hacía más de una década. Aduce que ahora las clases prácticas estarán saturadas, ya que antes había dos maestros para atender a una sola sección.Según los docentes, ahora uno solo deberá atender las clases prácticas con grupos de 40 alumnos, lo que impactará en la calidad educativa de los jóvenes que estudian mecánica industrial, electrotécnica y mecánica automotriz.Al amparo del anonimato, cuatro profesores de este bachillerato contaron que a partir del presente año escolar deberán trabajar con 40 estudiantes, lo cual es efectivo en la parte teórica, no así con las prácticas, porque se requiere trabajar en grupos pequeños de no más de cinco alumnos, para que puedan asimilar bien las enseñanzas.Según contaron, anteriormente había dos recursos para atender cada sección, lo que permitía dividirse los grupos de estudiantes en subgrupos más pequeños para realizar las prácticas en los talleres.“Hay desventajas serias en el nuevo sistema de trabajo porque se puede poner en riesgo a los estudiantes, porque a ellos les toca trabajar con maquinarias peligrosas que requieren tener control sobre grupos pequeños y no con tantos alumnos”, dijo uno de los maestros que se quejan del cambio que fue ordenado por las autoridades del Ministerio de Educación (MINED).Aseguran que la medida fue anunciada en octubre del año pasado y desde entonces trataron de revertirla, para lo cual se reunieron con autoridades del MINED a escala departamental y central.Sin embargo, al final fueron notificados de que debían comenzar el año lectivo 2017 bajo el nuevo formato.El director del INIM, René Reyes Larios, aceptó que a partir de este año se cambió la modalidad de clases en el bachillerato industrial debido a disposiciones del MINED, que consideró que había desperdicio de recursos y pago de horas extras.Reyes Larios aseguró que se ha brindado una solución para que las clases prácticas no estén sobresaturadas, tal como han denunciado los maestros que se consideran afectados con la nueva medida.“Un solo maestro puede trabajar en las aulas con 38 o 40 alumnos, mientras que para los talleres la solución es que vamos a colocar un maestro especialista y a un técnico que le apoye con los alumnos”, dijo el director.Reyes Larios explicó que los expertos del MINED consideraron que no había razón para mantener a dos maestros a cargo de una sola sección, ya que eso les ocasionaba el pago de horas extras a los mismos maestros que dividían los grupos para hacerlos más reducidos durante las clases prácticas.Añadió que con el apoyo del Consejo Directivo Escolar (CDE) se tiene planificado contratar a cuatro técnicos para que atiendan los talleres: dos de ellos para el turno de la mañana y otros dos por la tarde.