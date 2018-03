Magistradas certifican a Fiscalía para que inicie investigación penal

Lee también

La Cámara Segunda de lo Civil determinó librar un oficio a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el probable cometimiento de ilícitos penales, luego de encontrar responsable de enriquecimiento ilícito a la esposa del legislador Reynaldo Cardoza, Alma Yaneth Gutiérrez de López.Las magistradas ordenaron a Gutiérrez de López devolver $78,000 al Estado, mientras que su esposo fue liberado de toda responsabilidad por enriquecimiento ilícito.El abogado defensor de Cardoza, Édgar Acosta Oertel, explicó que harán todo lo posible para salvar el dinero que la cámara ordenó resarcir a la esposa del diputado.El defensor sostuvo que $50,000 de lo cuestionado es un depósito propiedad de la cuñada de Cardoza, monto que el diputado no conocía que tenía su esposa.“Demostramos que él tenía suficiente disponibilidad dentro de la legalidad en sus ingresos para tener esos inmuebles y tener la vida que tiene, que no es una vida de lujos”, acotó el abogado.Durante el proceso civil, la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente solicitó que se valuaran cuatro inmuebles de los al menos 12 que aparecen registrados a nombre del diputado.La cámara también resolvió certificar a la Corte para que imponga una multa a Cardoza por haber redactado mal su declaración patrimonial.El tribunal también decidió notificar al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para que evalúe si hay infracciones en la manera en que el diputado utilizó los $142,862 que recibió en concepto de viáticos en las dos legislaturas comprendidas entre 2009 y 2015.Como último punto, las magistradas resolvieron que librarán un oficio al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que investigue la manera en que Cardoza utilizó los $256,207.75 de la deuda política recibidos entre 2009 y 2015.El diputado suplente de Cardoza (2012-2015), Wílber Rivera Monge, fue condenado a 15 años de prisión en el año 2016 por el delito de lavado de dinero.En el momento de la condena de Rivera Monge, el juez del caso señaló que la Fiscalía no hizo las diligencias necesarias para establecer a todos los responsables de participar en la red de narcotráfico y blanqueo con la que trabajó el exdiputado.