Magistradas de Cámara, en discordia sobre resolución para involucrados en caso Funes

Dos magistradas de la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro se encuentran en una “discordia parcial” sobre lo que debe resolverse ante un recurso de apelación interpuesto por los defensores de 14 acusados en el caso “Saqueo Público” por la sustracción de $351 millones de fondos públicos durante el gobierno de Mauricio Funes.

“Luego de haber realizado un estudio integral del caso, la suscrita magistrada presidenta Ana Victoria del Rosario Martínez Rodríguez, no ha podido formar Cámara con la segunda magistrada Rosa María Fortín Huezo, por sostener criterios diferentes respecto a la solución jurídica que se debe aplicar”, se lee en un documento con fecha 20 de septiembre, en el que se convoca al magistrado suplente Martín Rogel Zepeda para que concluya con su voto “la controversia suscitada”.

El recurso de apelación interpuesto es contra la detención provisional y la inmovilización de bienes y cuentas bancarias contra 14 imputados.

Entre los imputados que solicitaron apelación se encuentra la ex primera dama Vanda Guiomar Pignato, acusada de lavado de dinero y de activos; la ex esposa de Funes, Regina María Cañas Rivera, acusada de casos especiales de encubrimiento; el ex secretario privado de la Presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña, acusado de peculado y lavado de dinero, y la exsecretaria de este, Ana Elizabeth Coto.

Figura también el coronel del Estado Mayor William Eduardo Guzmán Arbaiza y el piloto presidencial y mayor del ejército, Luis Miguel Ángel García, ambos acusados de lavado de dinero y de activos.

Además, se encuentra el ex director ejecutivo de Casa Presidencial Manuel Arturo Ayala Orellana, acusado de peculado y lavado de dinero y activos; el ex jefe de contabilidad, Rigoberto Palacios Panameño, acusado de Peculado; y el ex jefe del presupuesto, José Armando Escobar Barillas, acusado de lavado de dinero y activos.

Se encuentran también Jorge Alfredo de Jesús Rodríguez Mendoza, acusado de casos especiales de encubrimiento, y quien supuestamente firmó un préstamo al expresidente Funes; el ex oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario, Joaquín Eduardo Cárdenas Cárdenas, acusado de lavado de dinero; el ex militar del Estado Mayor Presidencial, Luis Miguel Ángel García García y su esposa Rosa López de García, acusados de lavado de dinero y activos.