Magistrado CSJ reitera que funcionarios están sujetos al escrutinio

Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reiteró ayer que hay jurisprudencia constitucional que apunta a que los funcionarios y servidores públicos deben estar bajo el constante escrutinio de la sociedad y no “ser sensibles” a las críticas cuando lo que está en juego es el uso de fondos públicos.“Cuando uno ejerce una función pública sabe que está sujeto al escrutinio público y por tanto no puede ser tan sensible a las críticas que se hacen, sobre todo cuando el ejercicio del periodismo tiene que ver con el uso de fondos públicos. Es clarísimo el interés público que está ahí en juego”, afirmó el funcionario.Esto tras ser consultado luego de que el alcalde capitalino, Nayib Bukele, informó que el concejo municipal acordó demandar a LA PRENSA GRÁFICA por presunta difamación, debido a una publicación en la que se mostró que la comuna de San Salvador había optado por la oferta más alta para la compra de cámaras de vigilancia.“Según la jurisprudencia que ya está establecida, no se puede alegar por ningún funcionario un nivel de honor igual al que podría alegar un particular”, recordó el magistrado González.En el proceso de amparo 375-2011 , que fue resuelto en enero de 2015, los magistrados de la Sala de lo Constitucional negaron un amparo promovido por el exsubdirector de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) Rafael Antonio González Garciaguirre, y establecieron que es necesario equiparar el derecho a la libre expresión con los estándares internacionales y el derecho al honor de los funcionarios.“Cuando dichos servidores deciden optar a un cargo público, aceptan someterse a la referida crítica. Esa decisión coloca al funcionario en una situación de mayor vulnerabilidad que los particulares a sufrir ataques a su honor”, se pronunciaron en esa resolución los magistrados.Los funcionarios pueden ejercer el derecho de respuesta; pero, según el fallo de la sala, “se trata de justificar la legalidad de los actos de los funcionarios públicos, no de defender su reputación”.Bukele publicó ayer un tuit con el que intentó equiparar su decisión de no permitir el ingreso de periodistas de El Diario de Hoy a la conferencia de prensa en donde anunció la demanda con lo acontecido en la reunión de magistrados de la Sala de lo Constitucional con algunas jefaturas de medios de comunicación, para explicar algunas sentencias emitidas por dicho tribunal, una reunión celebrada el año pasado.Tres magistrados de la Sala de lo Constitucional consultados por LA PRENSA GRÁFICA dijeron que no se iban a pronunciar al respecto. Los magistrados han explicado en reiteradas ocasiones que esa reunión no fue algo organizado por ellos.El magistrado González explicó que prefería no adelantar criterio sobre ese hecho en particular, debido a que es posible que este caso pueda ser conocido eventualmente por la Sala de lo Constitucional.