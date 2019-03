Magistrado Escalante dice que buscan dañarlo con acusación sexual

El magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil Eduardo Escalante Díaz, acusado del delito de agresión sexual en perjuicio de una niña de 10 años, sugirió ayer que la causa en su contra ha sido fabricada por alguien que desconoce con la intención, a su criterio, de afectar su imagen y calificó el hecho como una "canallada".

Las declaraciones de Escalante Díaz fueron dadas tras abandonar la sala de audiencias de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, donde llegó para conocer los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) en la acusación formal que fue presentada el 19 marzo pasado.

"A los que no me conocen les pido que me den el beneficio de la duda y que se hagan la pregunta ‘¿y si fuera inocente el magistrado?’ Quiero que se pongan en mis zapatos, dejen que el proceso camine, que haya una resolución. Primero Dios se aclaren todos estos hechos, salga la verdad a la luz y podamos deducir quién está tras esta canallada", dijo Escalante.

La FGR sostiene que el magistrado agredió sexualmente a una niña en la colonia Alta Vista del municipio de Ilopango, en San Salvador, el 19 febrero pasado, según la denuncia interpuesta por la víctima en una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC).

A pesar de las múltiples interrogantes de la prensa sobre cómo ocurrieron los hechos que le imputan, el magistrado se mantuvo firme y se negó a profundizar en la acusación fiscal porque, según argumentó, podía afectar el proceso debido a la reserva parcial que le impuso la cámara, basada en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).

"Sobre los hechos no puedo declarar porque puedo afectar el proceso. Tengan paciencia, dejen que la verdad salga a la luz y yo les voy a dar todo el tiempo (para explicar), ahorita puedo afectar el proceso. Les pido que tengan paciencia y comprensión, y una vez declaren mi inocencia les voy a dar todas las explicaciones", agregó.

Ana Concepción Irías, abogada defensora de Escalante, confirmó que la cámara programó para el próximo martes la audiencia inicial en contra del funcionario, en la que los magistrados titulares del tribunal superior deben decidir si Escalante continúa en libertad o lo envían a prisión preventiva mientras la Fiscalía investiga en profundidad los hechos.

"Cuando concluya ese proceso todos van a tener la información real que la investigación va a haber arrojado. Nosotros confiamos en el sistema judicial, confiamos en la fiscalía", dijo la defensora.

La legislación salvadoreña impedía que Escalante enfrentara un proceso judicial por la vía tradicional debido a que su cargo le otorga inmunidad jurídica (fuero constitucional), pero la Asamblea Legislativa, con los votos de 82 diputados de todos los partidos políticos, le retiró ese beneficio en una sesión extraordinaria el 4 de marzo.