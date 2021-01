Magistrado Julio Olivo difiere con magistrados del TSE sobre candidatura de Walter Araujo

En contra de la decisión que tomaron tres de cinco integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la candidatura de Walter Araujo está el magistrado Julio Olivo.

El funcionario sostiene que ya que una ciudadana presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debe ser esa instancia la que dirima si la candidatura es procedente o no.

El impasse en el que se encuentra el Tribunal respecto al tema de Araujo complica la impresión de papeletas del departamento de San Salvador. Olivo dijo que la autorización para la impresión de las papeletas que faltan pende de la decisión de la Sala.

“Si la Sala no resuelva este recurso de inconstitucionalidad o ya sea otro recurso que se le puedan presentar, las papeletas no se van a imprimir y sin papeletas no hay elección en este país”, dijo el magistrado Olivo.

De acuerdo a la Ley de Procedimientos Constitucionales, la Sala tiene 15 días para pronunciarse sobre el recurso.