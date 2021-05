Magistrado Ramón García al frente de Probidad

El 3 de mayo ocho magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designaron a Ramón García como nuevo magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo y como miembro de la Comisión de Ética y Probidad, la cual se encarga de supervisar el funcionamiento de la Sección de Probidad, misma que investiga el enriquecimiento ilícito de funcionarios.

Hasta el 3 de mayo García era magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y magistrado de la Cámara de la Segunda Sección del Centro con sede en Cojutepeque.

El pasado de Ramón García está relacionado con el exfiscal Luis Martínez, quien ahora está preso. Según una nota publicada por LA PRENSA GRÁFICA en noviembre de 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró en el celular del exfiscal Martínez conversaciones con el magistrado donde se comprobaba que García le pedía favores para dos amistades de él que estaban siendo procesadas.

García intercedió por una traficante de personas y le pedía un proceso abreviado al fiscal parareducir la pena. Además, pidió beneficio para el exdiputado por Chalatenango Wilver Rivera Monge, quien era procesado por lavar dinero al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián.

A pesar de ese pasado cuestionado, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, dijo que para escogerlo a él no se analizó el perfil, sino que cada magistrado hizo su valoración.

“Él (Ramón García) dijo que sí estaba interesado en entrar a la Comisión de Probidad. Se sometió a votación y, no recuerdo cuántos votos fueron, pero al menos ocho tuvo que haber tenido. Lo que pasa es que ahí no se analiza el perfil de la persona, cada quien hace su valoración interna, mental, nadie se pone a decir los pro y los contra y por respeto no se dicen estas cosas. Se supone que se le dan los votos porque se confía que va ha hacer un papel correcto”, aseguró.

El presidente de la Corte dijo que no había que temer sobre el funcionamiento de dicha comisión porque todo lo aprobado por ellos pasa a Corte Plena, y que realmente la comisión hará el papel de “instructores”.

“El hecho de que él esté en la Comisión de Probidad, sea por lo que sea, no hay que tener temor de porqué se le puso ahí. No hay ningún peligro ni riesgo porque pasa a Corte Plena y de esta, inclusive, se puede ordenar más diligencias que desde la comisión no hayan ordenado”, aseguró.

DUDAN DE CAPACIDAD

Contraria a es la opinión de Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), quien manifestó que el hecho de que García forme parte de esta comisión, teniendo claros vínculos con el exfiscal Martínez, demuestra que la actual Corte Suprema “ha quedado viciada y sin sentido alguno de lo que realmente implica ética y su labor de justicia”.

“¿Cómo un magistrado con estos antecedentes va a garantizar que una Sección de Probidad actúe con determinación contra el enriquecimiento ilícito? No hay garantías de que el tema de probidad pueda avanzar con este tipo de perfiles, al contrario, vamos en retroceso”,aseguró.

“Corresponderá a la Comisión de Ética y Probidad la coordinación, supervisión y dirección del trabajo de la Sección de Probidad”, dicta el Reglamento para la Tramitación de las Diligencias de Investigación y Comprobación Patrimonial de Funcionarios y Empleados Públicos, aprobado en julio de 2020 por la Corte Plena de la CSJ.

En dicho reglamento se establece la determinación de los indicios de enriquecimiento ilícito,las actividades de la Sección de Probidad referidas al procedimiento de investigación y comprobación, los plazos y los criterios para ordenar el inicio de las diligencias de comprobación de la información contenida en las declaraciones, entre otros.

LA PRENSA GRÁFICA pidió declaraciones de Ramón García para esta nota pero al cierre no fueron brindadas.