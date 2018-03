Magistrado Rivas admite que apoyó al FMLN a través de gremial

Lee también

Ulises Rivas Sánchez, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se defendió de las acusaciones surgidas como producto de la demanda que admitió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su contra, en la que se vislumbra que puede haber un vínculo entre él y el FMLN. El funcionario alega haber representado a la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD) y por ella, no a título personal, haber dado apoyo a la fórmula presidencial del FMLN.“Se dio apoyo en representación como organización de abogados, no lo hice a título personal, sino en representación del gremio de abogados. El derecho al voto no se agota solo con ir a marcar papeleta, usted tiene que estar informado, consciente de a qué candidato va a apoyar. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Informándose”, declaró ayer Rivas en las afueras de las instalaciones de la CSJ, donde se presentó a dejar un escrito con una sola petición: que se separe a cuatro magistrados de la sala de su caso, excepto al magistrado presidente, Armando Pineda.“Hemos pedido la recusación de los magistrados Florentín, Sidney, Rodolfo y Belarmino porque ellos tienen dos razones comprobables, serias y razonables donde ellos pueden actuar de forma parcial”, declaró Rivas.También aseguró que los magistrados, al aceptar la demanda, se contradicen. Dos razones “comprobables” son las que dijo que tiene para demostrarlo.“Las razones son que ellos tuvieron una relación previa con el objeto de la demanda. Ellos conocieron de nuestra elección porque yo provengo de las ternas (aspirantes a ser miembros del TSE) de la Corte Suprema de Justicia. Ellos investigaron todo y ellos en los audios ahí está claramente y en las actas que ellos dijeron que nosotros cumplíamos con los requisitos”, aseguró el magistrado.La otra razón que el magistrado dijo fue que en 2012 él y otro ciudadano pidieron a la Asamblea Legislativa abrir una investigación debido a la forma irregular, desde su perspectiva, en la que habían salido electos los magistrados de la sala.Por ello, Rivas indicó que los cuatro funcionarios que ven lo relacionado con el cumplimiento de la Constitución pueden actuar de forma parcial en su caso.De aceptarse la petición presentada ayer por Rivas, se tendría que configurar de otra forma la Sala de lo Constitucional mientras se estudie la demanda en su contra. Los magistrados suplentes podrían actuar en representación de los propietarios.La sala, al aceptar la demanda, solicitó a la Asamblea Legislativa que le remitiera “la documentación pertinente al proceso de documentación y verificación del cumplimiento de requisitos o incompatibilidades de todos los candidatos”, incluyendo la que sirvió a los parlamentarios para descartar algún vínculo entre el magistrado y el partido de Gobierno.Si se comprueba la existencia de la relación, podrían separar a Rivas de su cargo en el TSE, ya que es requisito no tener vínculos partidarios.