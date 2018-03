Magistrado Rivas dice que si Sala lo declara ilegal se irá para su casa “a tomar una cerveza”

Lee también

Uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas, dio hoy detalles sobre las medidas legales que ha iniciado para defenderse de la demanda de inconstitucionalidad que hay en su contra y que fue admitida el pasado 17 de enero por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En esta se le acusa de tener vinculación con el partido de gobierno, el FMLN.Rivas dijo que previendo que hoy es viernes y podría ser su último día como funcionario del TSE, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esta emita medidas cautelares en contra de la Sala.“Previendo que hoy es viernes, y que puede ser el último día que esté como funcionario del Tribunal Supremo Electoral, porque la Sala siempre dá sorpresas los viernes, es el día alegre que ellos tienen para divertirse, entonces, previendo eso, yo los convoco a los medios de comunicación”, dijo Rivas.“Y, previendo que ellos no son uniformes al resolver, entonces, decidía acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como organismo regional de protección y, específicamente de la OEA, para intentar tutelar los derechos, no solo este servidor, sino que los derechos civiles y políticos de cualquier ciudadano que quiera aspirar a un cargo público”, agregó.En ese sentido, dijo que la Comisión podría pedir que se suspenda el proceso en su contra y de ser así, la Sala estaría obligada a acatar la orden.El permiso para viajar e interponer recursos a nivel internacional lo ha pedido con goce de sueldo.Aunque Rivas expresó abiertamente que le "pareció la oferta electoral como fórmula presidencial que Salvador (Sánchez Cerén) y Óscar (Ortiz) tenían en ese momento (campaña electoral 2014)" y que lo sigue compartiendo, asegura que no está adherido a ningún partido político.No obstante, ante la posibilidad de que la Sala resuelva favorable a la demanda interpuesta en contra de Rivas, se le preguntó: "¿Qué hará si la Sala de lo Constitucional lo declara ilegal?", "me voy a largar para mi casa, me voy a tomar una cerveza", respondió el magistrado.