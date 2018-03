Magistrado TSE: Parte de la corrupción inicia en comprar candidatos

Calendario electoral

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresaron esta mañana durante la entrevista Frente a Frente, de Telecorporación Salvadoreña, que la corrupción inicia cuando se compra a candidatos a un cargo de elección popular.De acuedo con el el magistrado Miguel Ángel Cardoza, la posibilidad de que se usen fondos ilícitos para financiar las campañas electorales genera preocupación el organismo colegiado.“Parte de la corrupción inicia en comprar candidatos (...) hay preocupación que se utilice dinero ilícito en campaña”, dijo el magistrado Miguel Ángel Cardoza.Por su parte, el magistrado Fernando Argüello Téllez se refirió al tema de los donantes de los partidos políticos. El funcionario aseguró que hay un partido que en su infome sobre financiamiento privado asegura que no tiene donantes.De acuerdo con los magistrados, los partidos tienen hasta el 31 de marzo para presentar balance financiero y este debe incluir donantes.Otro de los temas abordados por los funcionarios es el de las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y la de los concejos municipales del 4 de marzo de 2018.Los magistrados aseguraron que la convocatoria a las elecciones 2018 se hará el el 04 de octubre. A partir de ese momento inicia el período para inscribir candidatos.Ante eso, los magistrados recordaron a los diferentes partitos políticos que el TSE no inscribirá a ningún candidato que no sean producto de elecciones internas, tal como lo establece la Ley de Partidos