Magistrado TSE: "Todavía no sabemos si un partido llevará candidato a la reelección"

La planificación de las elecciones 2024 ya está en marcha. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, da algunas pistas de la situación a la que se enfrentará el país en un proceso electoral en el que la institucionalidad jugará un rol importante pese a los cuestionamientos de legitimidad de algunos funcionarios.

Orellana asegura que el TSE acatará las resoluciones de la Sala de lo Constitucional pese a que esta ha sido cuestionada por la forma en que los cinco magistrados fueron impuestos por el oficialismo.

El país vive una situación compleja en cuanto a su institucionalidad. ¿Cómo evalúa el momento que atraviesa el TSE en medio de todos los cuestionamientos que ha tenido?

En el TSE, el 95% de las resoluciones son emitidas por unanimidad de los cinco miembros que lo conforman. Eso indica que estamos sólidos, en armonía, a pesar de la forma como estamos integrados. Yo creo que sería irresponsable e injusto que yo dijera que nosotros a este día nos sentimos coaccionados en el quehacer del TSE. Hasta este día yo le puedo decir que como juez electoral me siento tranquilo, me siento independiente. Estamos trabajando con esa independencia que las leyes nos establecen. Obviamente hay cuestionamientos hacia el TSE, un juez siempre será cuestionado por algunos y alabado por otros.

Uno de los cuestionamientos más recurrentes que se han hecho es sobre la decisión casi inmediata del TSE de acatar la resolución de una Sala de lo Constitucional cuestionada que avala la reelección presidencial.

Creo que si nos vamos a la legalidad, se cuestiona que hay autoridades que, a juicio de una parte de la población, no han sido electas de la forma como debió hacerse. Para otro sector se hizo como debía hacerse, pero es una situación en la que el TSE no tiene facultad para valorar si esa autoridad fue o no fue electa en forma legal. Nosotros lo único que dijimos es que si nos vamos a la legalidad, al tenor de la Constitución, la máxima autoridad encargada de interpretar la Constitución es la Sala, me guste o no me guste.

¿Incluso si tiene señalamientos de la comunidad internacional de no ser legítima?

No tenemos capacidad para expresar si una autoridad ha sido legítimamente electa. En esos términos, ya como tribunal yo no puedo venir a decir que esa Sala ha sido electa ilegalmente y que no voy a cumplir, ya no es competencia del TSE. Hay casos de resoluciones que el TSE no compartió pero las cumplió porque emanaba del organismo máximo de interpretación de la Constitución.

Cuando el máximo organismo en materia electoral se pronuncia y dice que va a acatar una resolución de una Sala cuya legitimidad ha sido cuestionada por varios sectores, ¿acatar de inmediato no es un indicador de que se está legitimando la actuación de la Sala en un tema tan sensible como es la reelecciónn presidencial?

Hay una gran discusión cuando la Constitución dice que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral. Es una utopía. Se dice que ese concepto de máxima autoridad en materia electoral es limitado y por consiguiente la Sala es el organismo máximo en materia constitucional. Pero al TSE no le corresponde cuestionar la legitimidad, sin embargo, va llegar el momento y yo creo que nos estamos adelantando a los hechos. Sería irresponsable decir si vamos a votar por determinada candidatura cuando no sabemos si habrá una decisión de un partido político de reelección. Llegará el momento y en ese momento vamos a sentar una posición.

¿Entonces, muchas de las decisiones de las elecciones 2024 quedarán en manos de esta Sala de lo Constitucional y ustedes se apagarían a estas resoluciones?

Yo le digo, ese es el deber ser de una institución, habrá situaciones que hay que valorarlas, casos concretos, casos particulares y, como le repito, yo no le quisiera adelantar criterio.

Usted ha mencionado que no ha habido coacción hacia ustedes.

Al menos yo le puedo hablar en mi calidad de magistrado Noel Orellana....

Una publicación periodística mencionó que el TSE se reunió con Javier Argueta, asesor jurídico de presidencia en relación a la reelección presidencial.

Yo quiero ser honesto: a nosotros nos pide audiencia un sinfín de representantes, de funcionarios, de autoridades de partidos políticos. Nos reunimos con los más ortodoxos de izquierda hasta los más ortodoxos de derecha. Nosotros no nos podemos cerrar a la realidad del país. Le he dicho, nos hemos estado reuniendo con el ministro de Hacienda, con diputados de la Asamblea para temas de reforma electoral, pero no es por coacción.

¿Quién es?

Noel Orellama Magistrado del TSE

Trayectoria:

Abogado de profesión. Fue Gerente de Operaciones Legislativas y luego magistrado propietario del TSE.

Sobre el tema de reelección, en concreto, ¿alguien les pidió audiencia?

Sobre ese tema en particular, no. Y si usted me pregunta si una resolución de un tribunal máximo lo van a acatar, pues sí, porque así lo establece el marco legal del país.

¿Puede el TSE decir con autoridad que garantizará transparencia en las elecciones 2024, en medio de estos señalamientos?

Usted recordará que en pleno proceso electoral, en mi calidad de magistrado, siempre hice énfasis en que la población debería estar tranquila de que el TSE iba a jugar el papel de verdadero árbitro.

Aparte del rol de la Sala y las instituciones de control, ¿Con qué instituciones se coordina el TSE para las elecciones?

Tenemos coordinación con todas las instituciones. Primero con la Asamblea, para saber cuáles son las reglas del juego bajo las cuales vamos a proceder, porque nosotros no organizamos antojadizamente unas elecciones. Nosotros lo hacemos con base a la facultades que el artículo 132 le da a la Asamblea. Yo me tengo que coordinar con el ministro de Hacienda para disponibilidad de fondos o con el ministro de Seguridad. Y si usted se pone a pensar, nunca se cuestionó al TSE que se haya prestado a situaciones que propiciaron el fraude.

Uno de los magistrados del TSE ha sido señalado de socavar la democracia. ¿Considera que esta acusación salpica a la institución? ¿Han pensado en tomar medidas en este sentido?

Primero, el TSE no tiene facultades para implementar medidas sobre el caso. Yo por respeto hacia el colega, creo que él es la persona más indicada para profundizar sobre esto. Sería irresponsable de mi parte analizar o darle un criterio porque realmente desconozco cuales fueron las valoraciones que esta lista tomó en cuenta para incorporarlo. Nosotros no tenemos facultades para inhabilitar del ejercicio a un colega.

Usted mencionaba que se coordinan con diferentes instituciones para las elecciones. La pregunta que muchos tienen es cómo se puede tener garantía de que si el resultado no favorece al oficialismo, se respetará si varias instituciones tienen funcionarios electos por el oficialismo.

Nosotros tenemos nuestras facultades, hasta dónde podemos llegar y de ahí ya no puedo pasar. Luego de las resoluciones que el TSE emite, estas son recurribles ante otras instancias. Yo ya no puedo limitar un derecho que pueda tener un partido político, un ciudadano, de recurrir de las resoluciones del TSE porque a juicio de él se le violentan derechos.

¿En qué fase de planificación de las elecciones 2024 se encuentra el TSE?

En el TSE se trabaja en el Plan General de Elecciones, hay un calendario. A principio del próximo año vamos a sostener una reunión con las autoridades de los distintos partidos para definir fecha de elecciones, si van a ser juntas o si será un día diputados y otra presidente. Ya estamos depurando el padrón electoral, tenemos cinco solicitudes de nuevos partidos políticos que quieren ingresar a contienda.

¿El Movimiento País es uno de los que están revisando?

Es uno de ellos. Recuerde que hay que cumplir ciertos requisitos.

El líder de este partido, Roy García, teme que las acusaciones en su contra entorpezcan la inscripción. ¿Esto puede ocurrir?

El artículo 12 de la Constitución establece la presunción de inocencia. Nadie es culpable sin antes haber sido oído en juicio.