Magistrado del TSE justifica candidatura de viceministro Merino

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Miguel Ángel Cardoza justificó la inscripción como candidato a diputado del FMLN del viceministro José Luis Merino.

Cardoza explicó que el TSE, como máxima autoridad electoral, hizo “una interpretación” del artículo 127 de la Constitución de la República en el que se establecen las incompatibilidades para ser candidatos a cargos de elección popular.

“El artículo constitucional, si usted lo lee bien, al principio dice que no pueden ser candidatos tales, tales y tales. Esta incompatibilidad, dice el último inciso, aplica a aquellos que no están ejerciendo el cargo tres meses antes de la elección. Merino tiene un permiso, la interpretación del Tribunal Supremo Electoral es que no está ejerciendo el cargo, o sea, eso para nosotros queda claro con el permiso, esa es la interpretación que le da el Tribunal Supremo Electoral”, justificó Cardoza.

El artículo 127 dice que el presidente y el vicepresidente de la república, los ministros y viceministros y otros funcionarios no pueden ser candidatos si han ejercido su cargo tres meses antes de la elección.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Navas, dijo que no pueden actuar de oficio e investigar una posible inconstitucionalidad con la candidatura de Merino, solo pueden hacerlo si un ciudadano presenta un aviso.

Navas dijo que el aviso incluso se puede poner luego de las elecciones del 4 de marzo.

El Gobierno de El Salvador creó el año pasado el Viceministerio para la Inversión y el Financiamiento para el Desarrollo luego que Merino terminara su período en el PARLACEN. El presidente Sánchez Cerén juramentó a Merino como viceministro. Ahora, es candidato a diputado propietario del FMLN en San Salvador.

Para participar en la campaña solicitó licencia de abandonar sus funciones por un tiempo, pero no renunció a su cargo.

Merino, la semana pasada, dijo en la entrevista Frente a Frente, de TCS, que su aspiración a una diputación no está motivada por obtener fuero.

El excomandante de la guerrilla ha sido criticado por organizaciones nacionales y por el senador estadounidense Marco Rubio, quien aseguró que es un “lavador de primer nivel” de dinero sucio de las FARC.

Merino, además, ha sido una pieza importante del conglomerado empresarial de Alba Petróleos. Junto a su hermano, Sigfredo Merino, dirigió las finanzas del grupo que se financió de petrodólares venezolanos.