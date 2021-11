Magistrado del TSE que está incluido en Lista Engel no será separado de su cargo

La presidenta Dora Esmeralda Martínez dio a conocer que el magistrado Guillermo Wellman no será separado de su cargo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de haber sido mencionado en la Lista Engel por, supuestamente, haber realizado actividades que socavan la democracia. "No es competencia de nosotros separar a nadie del tribunal, a excepción de empleados pero no es competencia de nosotros, de magistraturas, de decidir", expresó Martínez. Además, dijo que debía respetarse el principio de presunción de inocencia y que Welman ya ha tomado cartas en el asunto. "A toda persona lo reviste el principio de presunción de inocencia. No se puede estar cuestionando sin tener las pruebas que determinen lo que se está acusando", agregó Martínez. Los actuales magistrados entregan sus cargos después de las elecciones 2024.

