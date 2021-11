Magistrado del TSE sin respuesta de EUA sobre Lista Engel

Guillermo Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien fue incluido en la Lista Engel, aseguró que no ha recibido respuesta de las cartas enviadas al secretario de Estado, Antony Blinken, en relación a esta lista que está formada por acusados de corrupción y de acciones antidemocráticas en Centroamérica.

Wellman indicó que solicitó una reunión con un representante de la administración de Joe Biden para conocer en detalle los elementos en que basan la acusación en su contra.

"Mandé mi carta y hasta ahorita no he recibido ninguna respuesta. Voy a mandar nuevamente otra carta. Dicen que el que nada debe, nada teme. Yo he hecho mi acción legal, reclamando mis derechos como ciudadano. El agua se aclara sola", dijo Wellman ayer.

Además, sostiene que la acusación en su contra no tiene fundamento.

"Lo único que espero es que se haga justicia en este Tribunal. No a mí. Este Tribunal ha hecho las cosas correctas, transparentes, para mí no tiene, no voy a pelear con nadie, solamente les digo que el agua se aclara sola", agregó.

Los señalamientos contra Wellman son haber "socabado el proceso democrático". De modo que el magistrado, al igual que el resto de funcionarios mencionados tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos.

Según dio a conocer Ricardo Zúniga, Enviado Especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, la lista será actualizada de forma anual. Y, en el futuro, podrían incluirse nuevas sanciones.

Entre los 19 salvadoreños que aparecieron en la lista, hay exfuncionarios, empresarios y funcionarios del actual Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Entre los funcionarios están los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, impuestos por el oficialismo el 1 de mayo. También la jefa de gabinete, Carolina Recinos, el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, el ministro de Trabajo, Rolando Castro y el director de Centros Penales, Osiris Luna.

Las relaciones entre el país norteamericano y El Salvador, según ha dicho la Encargada de Negocios, Jean Manes, no atraviesan su mejor momento. Y, pese a estas tensiones, Bukele continúa sin dar paso atrás en algunas acciones.