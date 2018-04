Magistrado intentan suavizar resolución

La magistrada Guadalupe Medina y el magistrado Miguel Ángel Cardoza dijeron que la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspende la emisión de mensajes de los aspirantes presidenciables no atenta contra la libertad de expresión y el trabajo periodístico, sino que se limita a la publicidad pagada, aunque la resolución no lo específica así.

“El tribunal entiende que la actividad periodística, los medios de comunicación, la actividad informativa, no está prohibida; o sea, las coberturas periodísticas, las entrevistas, los reportajes que los medios de comunicación hacen, eso el tribunal entiende que no está prohibido. Más que todo va a orientado a la campaña pagada”, aseguró Cardoza. “El tribunal no está pensando en limitar la libertad de expresión”, agregó.

Dijo que la publicidad se refiere a la promoción de la imagen y los programas de los aspirantes. “Eso es la jurisprudencia tanto de Sala de lo Constitucional como del tribunal que señalan como propaganda electoral. La propaganda política”, sostuvo.

Cardoza explicó que el diseño legal del país establece un proceso de elecciones internas donde el mensaje es para los afiliados, mientras que en las primarias es abierto. “El problema es el mensaje. Si yo el mensaje lo estoy diciendo a la población en general y estoy diciendo lo que haré, si voy a ser presidente, estoy haciendo propaganda electoral”, mantuvo.

En relación a los debates que tiene programados por ARENA, el magistrado dijo que no le ve ningún problema en la medida que sea hacia los afiliados. “Eso no está prohibido, lo que está prohibido es tomar una ventaja indebida en la carrera. Hay unos que ya tomaron ventaja, eso es romper con el principio de equidad”, dijo.

La magistrada Medina también recalcó que la resolución se limita a la “promoción de la imagen o de los proyectos que puede decir uno o varios candidatos”.

La funcionaria advirtió que tanto los aspirantes como los medios tienen que ser “más mesurados” para no incidir. Explicó que la resolución abarca a los medios de comunicación porque así lo establece el Código Electoral.

“No estamos limitando la expresión ni mucho menos, sino que simple y sencillamente se está haciendo un ordenamiento. ¿Por qué?, porque hay una sentencia que es de Sala de lo Constitucional y que hay que cumplirla en cuanto habla de la promoción de imagen, de que no den a conocer el proyecto que pueda tener cuando ya esté en una contienda política”, explicó la magistrada.

Aseguró que iniciaron este proceso sancionador de oficio ante las quejas y avisos de ciudadanos de que se está cometiendo campaña electoral anticipada.