Magistrado promueve con libro uso de la Constitución

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Florentín Meléndez presentó ayer su libro titulado “La Constitución para todos” en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Salvador.Según Meléndez, el objetivo de su libro es poner al servicio de las mayorías una “explicación fácil y didáctica” de la norma constitucional, con el fin de construir una nueva ciudadanía informada y que sea crítica hacia el Estado.El libro está dividido en tres partes. En la primera, el magistrado explica qué es una Constitución y los elementos más básicos que la componen. En la segunda, presenta un recorrido histórico por las 13 constituciones que ha tenido el país, y finalmente presenta el texto de la Constitución vigente.El magistrado dijo frente a un grupo de estudiantes universitarios que la Sala de lo Constitucional está interesada en crear una nueva ciudadanía informada y capaz de reivindicar sus derechos ante el Estado y los agentes privados. Por ello, Meléndez ha encabezado la iniciativa de viajar los fines de semanas a distintas partes del país para promover la lectura de la Constitución.“A mí esta parte me emociona: cuando la Constitución dice que el Estado no es patrimonio de nadie... No se imaginan el interés que despierta en la gente cuando conocen de qué se trata la Constitución”, dijo.